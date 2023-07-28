В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , вера, религия, православный священник, рука священника, крест, рука с крестом, православие
Священник был пойман за пьяную езду в Волгограде Фото:

Сотрудники ДПС догнали пьяного священника, который устроил ДТП в Волгограде. После задержания мужчина оскорблял правоохранителей.

«Пьяный священник матом „благословил“ полицейских, задержавших его на месте ДТП, и заявил, что принимает ислам», — передает telegram-канал SHOT. До задержания священник на своем автомобили спровоцировал ДТП, протаранив несколько машин.

По информации канала, ранее мужчина уже был судим. В прошлом он также грубил представителям власти и наносил им телесные повреждения.

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Сотрудники ДПС догнали пьяного священника, который устроил ДТП в Волгограде. После задержания мужчина оскорблял правоохранителей. «Пьяный священник матом „благословил“ полицейских, задержавших его на месте ДТП, и заявил, что принимает ислам», — передает telegram-канал SHOT. До задержания священник на своем автомобили спровоцировал ДТП, протаранив несколько машин. По информации канала, ранее мужчина уже был судим. В прошлом он также грубил представителям власти и наносил им телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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