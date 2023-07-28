В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться

Священник был пойман за пьяную езду в Волгограде
Сотрудники ДПС догнали пьяного священника, который устроил ДТП в Волгограде. После задержания мужчина оскорблял правоохранителей.
«Пьяный священник матом „благословил“ полицейских, задержавших его на месте ДТП, и заявил, что принимает ислам», — передает telegram-канал SHOT. До задержания священник на своем автомобили спровоцировал ДТП, протаранив несколько машин.
По информации канала, ранее мужчина уже был судим. В прошлом он также грубил представителям власти и наносил им телесные повреждения.
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