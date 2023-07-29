Юрист Рабизов заявил о праве взыскать неустойку по алиментам после совершеннолетия ребенка

30 июля 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Помимо алиментов и неустойки, можно взыскать сумму, потраченную на адвоката, сказал Андрей Рабизов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После совершеннолетия ребенка можно взыскать с родителя алименты и неустойку за каждый день просрочки. Об этом сообщил URA.RU адвокат Московской коллегии адвокатов «Правовой диалог» Андрей Рабизов. «В Семейном кодексе заложен ряд правовых инструментов, позволяющих максимально реализовать право ребенка на материальное содержание со стороны родителей. К числу подобных инструментов относится возможность взыскать в судебном порядке с неплательщика алиментов неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Подобным правом может воспользоваться родитель и сам ребенок даже после достижения им восемнадцатилетнего возраста. Если к моменту совершеннолетия образовалась задолженность по алиментным обязательствам, она не только не „обнулится“, но и будет ежедневно увеличиваться за счет неустойки», — сказал Андрей Рабизов. Юрист объяснил, какие действия необходимо предпринять, чтобы получить деньги, положенные ребенку. «Допустим, недобросовестный отец за один календарный год задолжал своему сыну алименты на общую сумму 120 000 рублей. Ребенок достиг совершеннолетия и желает получить причитающуюся ему денежную сумму. Для этой цели ему необходимо обращаться к судебному приставу-исполнителю, который обязан к моменту совершеннолетия ребенка произвести расчет задолженности по состоянию на актуальную дату, с указанием размера просрочек по месяцам. Получив на руки постановление о расчете задолженности, совершеннолетний сын самостоятельно определяет размер неустойки и готовит исковое заявление в суд. По итогам рассмотрения дела суд вправе взыскать с отца основной долг по алиментам, а также неустойку и сопутствующие судебные расходы, в том числе оплату услуг адвоката», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После совершеннолетия ребенка можно взыскать с родителя алименты и неустойку за каждый день просрочки. Об этом сообщил URA.RU адвокат Московской коллегии адвокатов «Правовой диалог» Андрей Рабизов. «В Семейном кодексе заложен ряд правовых инструментов, позволяющих максимально реализовать право ребенка на материальное содержание со стороны родителей. К числу подобных инструментов относится возможность взыскать в судебном порядке с неплательщика алиментов неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Подобным правом может воспользоваться родитель и сам ребенок даже после достижения им восемнадцатилетнего возраста. Если к моменту совершеннолетия образовалась задолженность по алиментным обязательствам, она не только не „обнулится“, но и будет ежедневно увеличиваться за счет неустойки», — сказал Андрей Рабизов. Юрист объяснил, какие действия необходимо предпринять, чтобы получить деньги, положенные ребенку. «Допустим, недобросовестный отец за один календарный год задолжал своему сыну алименты на общую сумму 120 000 рублей. Ребенок достиг совершеннолетия и желает получить причитающуюся ему денежную сумму. Для этой цели ему необходимо обращаться к судебному приставу-исполнителю, который обязан к моменту совершеннолетия ребенка произвести расчет задолженности по состоянию на актуальную дату, с указанием размера просрочек по месяцам. Получив на руки постановление о расчете задолженности, совершеннолетний сын самостоятельно определяет размер неустойки и готовит исковое заявление в суд. По итогам рассмотрения дела суд вправе взыскать с отца основной долг по алиментам, а также неустойку и сопутствующие судебные расходы, в том числе оплату услуг адвоката», — отметил эксперт.