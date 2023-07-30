В Марий Эл увеличилось количество погибших из-за урагана

Из-за урагана в Марий Эл погибли восемь человек

30 июля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Из-за урагана еще 10 человек госпитализированы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов. «По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», — написал он в своем telegram-канале . Маслов выразил соболезнование семьям погибших. А также сообщил, что в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы. Ранее МЧС России сообщило, что на территории Приволжья пострадали порядка 70 человек из-за непогоды. Девять из них погибли.

В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов. «По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», — написал он в своем telegram-канале. Маслов выразил соболезнование семьям погибших. А также сообщил, что в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы. Ранее МЧС России сообщило, что на территории Приволжья пострадали порядка 70 человек из-за непогоды. Девять из них погибли.