В Марий Эл увеличилось количество погибших из-за урагана

Из-за урагана еще 10 человек госпитализированы
В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов.
«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», — написал он в своем
Маслов выразил соболезнование семьям погибших. А также сообщил, что в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы.
Ранее МЧС России сообщило, что на территории Приволжья пострадали порядка 70 человек из-за непогоды. Девять из них погибли.
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