В Марий Эл увеличилось количество погибших из-за урагана

Из-за урагана в Марий Эл погибли восемь человек
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
Из-за урагана еще 10 человек госпитализированы Фото:

В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов.

«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», — написал он в своем telegram-канале.

Маслов выразил соболезнование семьям погибших. А также сообщил, что в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы.

Ранее МЧС России сообщило, что на территории Приволжья пострадали порядка 70 человек из-за непогоды. Девять из них погибли.

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В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов. «По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», — написал он в своем telegram-канале. Маслов выразил соболезнование семьям погибших. А также сообщил, что в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы. Ранее МЧС России сообщило, что на территории Приволжья пострадали порядка 70 человек из-за непогоды. Девять из них погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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