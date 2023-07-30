В Приволжье 70 человек пострадали из-за непогоды

30 июля 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды в приволжье погибли девять человек, сообщили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Приволжья пострадало порядка 70 человек из-за непогоды. Об этом сообщили в МЧС России. «Почти 70 пострадавших на территории Приволжского федерального округа в результате непогоды», — передает telegram-канал «Известий» сообщение МЧС. Уточняется, что из-за ураганов девять человек погибли. Ранее сообщалось о сильном урагане в Казани. В результате бедствия были снесены провода ЛЭП и дачные постройки.

На территории Приволжья пострадало порядка 70 человек из-за непогоды. Об этом сообщили в МЧС России. «Почти 70 пострадавших на территории Приволжского федерального округа в результате непогоды», — передает telegram-канал «Известий» сообщение МЧС. Уточняется, что из-за ураганов девять человек погибли. Ранее сообщалось о сильном урагане в Казани. В результате бедствия были снесены провода ЛЭП и дачные постройки.