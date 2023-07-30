В Приволжье 70 человек пострадали из-за непогоды

Из-за непогоды в приволжье погибли девять человек, сообщили в МЧС
На территории Приволжья пострадало порядка 70 человек из-за непогоды. Об этом сообщили в МЧС России.
«Почти 70 пострадавших на территории Приволжского федерального округа в результате непогоды», — передает telegram-канал «Известий» сообщение МЧС. Уточняется, что из-за ураганов девять человек погибли.
Ранее сообщалось о сильном урагане в Казани. В результате бедствия были снесены провода ЛЭП и дачные постройки.
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