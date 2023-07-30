В Приволжье 70 человек пострадали из-за непогоды

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Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
Из-за непогоды в приволжье погибли девять человек, сообщили в МЧС Фото:

На территории Приволжья пострадало порядка 70 человек из-за непогоды. Об этом сообщили в МЧС России.

«Почти 70 пострадавших на территории Приволжского федерального округа в результате непогоды», — передает telegram-канал «Известий» сообщение МЧС. Уточняется, что из-за ураганов девять человек погибли.

Ранее сообщалось о сильном урагане в Казани. В результате бедствия были снесены провода ЛЭП и дачные постройки.

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На территории Приволжья пострадало порядка 70 человек из-за непогоды. Об этом сообщили в МЧС России. «Почти 70 пострадавших на территории Приволжского федерального округа в результате непогоды», — передает telegram-канал «Известий» сообщение МЧС. Уточняется, что из-за ураганов девять человек погибли. Ранее сообщалось о сильном урагане в Казани. В результате бедствия были снесены провода ЛЭП и дачные постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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