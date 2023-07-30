CT24: Чехия отобрала у миллиардера Евтушенкова пятизвездочный отель

Власти Чехии арестовали пятизвездочную гостиницу Savoy Westend и прочие активы на 4,6 млн долларов у российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили в СМИ.
«У Владимира Евтушенкова арестовали активы на сумму около 100 млн крон (4,6 млн долларов). Также власти Чехии забрали у него пятизвездочный отель Savoy Westend», — пишет
По данным чешских СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня. Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель, расположенный в Карловых Варах.
При этом гостиница сейчас работает в ограниченном режиме. Там размещаются только те, кто оплатил проживание до конца месяца. Сотрудники боятся, что могут потерять работу.
Бизнесмен Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК «Системы». Это инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, медицины, фармацевтики, биотехнологий и других.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.