30 июля 2023

CT24: Чехия отобрала у миллиардера Евтушенкова пятизвездочный отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, евтушенков владимир
У Владимира Евтушенкова арестовали активы на 4,6 млн долларов Фото:

Власти Чехии арестовали пятизвездочную гостиницу Savoy Westend и прочие активы на 4,6 млн долларов у российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили в СМИ.

«У Владимира Евтушенкова арестовали активы на сумму около 100 млн крон (4,6 млн долларов). Также власти Чехии забрали у него пятизвездочный отель Savoy Westend», — пишет СТ24.

По данным чешских СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня. Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель, расположенный в Карловых Варах.

При этом гостиница сейчас работает в ограниченном режиме. Там размещаются только те, кто оплатил проживание до конца месяца. Сотрудники боятся, что могут потерять работу.

Бизнесмен Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК «Системы». Это инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, медицины, фармацевтики, биотехнологий и других.

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Власти Чехии арестовали пятизвездочную гостиницу Savoy Westend и прочие активы на 4,6 млн долларов у российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили в СМИ. «У Владимира Евтушенкова арестовали активы на сумму около 100 млн крон (4,6 млн долларов). Также власти Чехии забрали у него пятизвездочный отель Savoy Westend», — пишет СТ24. По данным чешских СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня. Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель, расположенный в Карловых Варах. При этом гостиница сейчас работает в ограниченном режиме. Там размещаются только те, кто оплатил проживание до конца месяца. Сотрудники боятся, что могут потерять работу. Бизнесмен Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК «Системы». Это инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, медицины, фармацевтики, биотехнологий и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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