30 июля 2023

Полковник Макгрегор: ВСУ начали терять солдат в «промышленных масштабах»

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ВСУ теряют солдат из-за начавшегося наступления России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные силы Украины (ВСУ) начали терять своих солдат в «промышленных масштабах» из-за начавшегося наступления российских бойцов. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах во время наступления российских бойцов на Купянском направлении в надежде заручиться политической поддержкой. Я думаю, уже ясно, что этой поддержки не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — заявил Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Ранее URA.RU писало, что наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для ВСУ. Россия постоянно атакует украинских солдат с использованием своих наилучших подразделений. В связи с этим Киеву приходится постоянно направлять новые бригады для укрепления фронта.

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Военные силы Украины (ВСУ) начали терять своих солдат в «промышленных масштабах» из-за начавшегося наступления российских бойцов. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах во время наступления российских бойцов на Купянском направлении в надежде заручиться политической поддержкой. Я думаю, уже ясно, что этой поддержки не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — заявил Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls. Ранее URA.RU писало, что наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для ВСУ. Россия постоянно атакует украинских солдат с использованием своих наилучших подразделений. В связи с этим Киеву приходится постоянно направлять новые бригады для укрепления фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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