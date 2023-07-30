Полковник Макгрегор: ВСУ начали терять солдат в «промышленных масштабах»

31 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют солдат из-за начавшегося наступления России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные силы Украины (ВСУ) начали терять своих солдат в «промышленных масштабах» из-за начавшегося наступления российских бойцов. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах во время наступления российских бойцов на Купянском направлении в надежде заручиться политической поддержкой. Я думаю, уже ясно, что этой поддержки не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — заявил Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls. Ранее URA.RU писало, что наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для ВСУ. Россия постоянно атакует украинских солдат с использованием своих наилучших подразделений. В связи с этим Киеву приходится постоянно направлять новые бригады для укрепления фронта.

Военные силы Украины (ВСУ) начали терять своих солдат в «промышленных масштабах» из-за начавшегося наступления российских бойцов. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах во время наступления российских бойцов на Купянском направлении в надежде заручиться политической поддержкой. Я думаю, уже ясно, что этой поддержки не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — заявил Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls. Ранее URA.RU писало, что наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для ВСУ. Россия постоянно атакует украинских солдат с использованием своих наилучших подразделений. В связи с этим Киеву приходится постоянно направлять новые бригады для укрепления фронта.