Le Monde: российская армия перешла в смертоносное для Киева наступление в ЛНР

30 июля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

ВСУ с трудом сдерживают российскую армию в ЛНР, пишет Le Monde Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для украинской армии. Об этом рассказал командующий ВСУ Александр Сырский. «Противник постоянно атакует в ЛНР, используя свои наиболее профессиональные подразделения. Удары смертельны», — передает слова Сырского газета Le Monde. Он добавил, что главной боевой точкой на этом участке, протянувшемся от Купянска до Лимана на 100 километров, стала Серебрянская роща (Серебрянское лесничество). Сырский отметил, что противник постоянно атакует с использованием своих наилучших подразделений и ежедневно украинская армия отражает множество нападений в этом районе. В связи с этим Киеву приходится постоянно направлять новые бригады для укрепления фронта. Ранее российские силы освободили населенный пункт Сергеевка в ЛНР на краснолиманском направлении. В наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. В результате продвижения российской армии на этом участке линия фронта была отодвинута на два километра в глубину.

Наступление российских войск на северо-востоке ЛНР оказалось смертельным для украинской армии. Об этом рассказал командующий ВСУ Александр Сырский. «Противник постоянно атакует в ЛНР, используя свои наиболее профессиональные подразделения. Удары смертельны», — передает слова Сырского газета Le Monde. Он добавил, что главной боевой точкой на этом участке, протянувшемся от Купянска до Лимана на 100 километров, стала Серебрянская роща (Серебрянское лесничество). Сырский отметил, что противник постоянно атакует с использованием своих наилучших подразделений и ежедневно украинская армия отражает множество нападений в этом районе. В связи с этим Киеву приходится постоянно направлять новые бригады для укрепления фронта. Ранее российские силы освободили населенный пункт Сергеевка в ЛНР на краснолиманском направлении. В наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. В результате продвижения российской армии на этом участке линия фронта была отодвинута на два километра в глубину.