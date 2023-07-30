Что известно о ночном ударе ВСУ по Ростовской и Брянской областям. Фото, видео

В Ростовской области беспилотник повредил крышу дома и автомобиль

31 июля 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

В Брянской области БПЛА повредил крышуполицейского участка Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В ночь на 31 июля в хуторе Дарагановка Ростовской области и Трубчевске Брянской области упали беспилотники. В результате прилетов повреждены здания. URA.RU приводит главную информацию о событии. В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога из-за беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка, а также два автомобиля. Позже глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что раненных и погибших в результате инцидента нет, передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. Принадлежность дрона пока неизвестна. В результате прилета БПЛА в Трубчевске повреждена крыша местного отдела полиции. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители. Свидетелей разгоняют. Пишет telegram-канал «Осторожно новости». Ранее, 28 июля ВСУ устроили теракт в Таганроге, ударив по нему ракетой С-200, передает RT. Из-за катастрофы в городе был введен режим ЧС. Также сообщалось, что количество пострадавших от взрыва ракеты достигло 22 человек, пишет MK.RU . Последствия прилета БПЛА в Ростовской области Фото: telegram-канал Privet-Rostov.ru — новости Ростов-на-Дону https://t.me/privet_rostov_ru/24281 Последствия прилета БПЛА в Ростовской области Фото: telegram-канал Privet-Rostov.ru — новости Ростов-на-Дону https://t.me/privet_rostov_ru/24281 Беспилотник повредил крышу отдела полиции в Брянской области Фото: telegram-канал «Осторожно, новости» https://t.me/ostorozhno_novosti/18340

В ночь на 31 июля в хуторе Дарагановка Ростовской области и Трубчевске Брянской области упали беспилотники. В результате прилетов повреждены здания. URA.RU приводит главную информацию о событии. В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога из-за беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка, а также два автомобиля. Позже глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что раненных и погибших в результате инцидента нет, передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. Принадлежность дрона пока неизвестна. В результате прилета БПЛА в Трубчевске повреждена крыша местного отдела полиции. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители. Свидетелей разгоняют. Пишет telegram-канал «Осторожно новости». Ранее, 28 июля ВСУ устроили теракт в Таганроге, ударив по нему ракетой С-200, передает RT. Из-за катастрофы в городе был введен режим ЧС. Также сообщалось, что количество пострадавших от взрыва ракеты достигло 22 человек, пишет MK.RU.