В ночь на 31 июля в хуторе Дарагановка Ростовской области и Трубчевске Брянской области упали беспилотники. В результате прилетов повреждены здания. URA.RU приводит главную информацию о событии.
В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога из-за беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка, а также два автомобиля. Позже глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что раненных и погибших в результате инцидента нет, передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. Принадлежность дрона пока неизвестна.
В результате прилета БПЛА в Трубчевске повреждена крыша местного отдела полиции. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители. Свидетелей разгоняют. Пишет telegram-канал «Осторожно новости».
Ранее, 28 июля ВСУ устроили теракт в Таганроге, ударив по нему ракетой С-200, передает RT. Из-за катастрофы в городе был введен режим ЧС. Также сообщалось, что количество пострадавших от взрыва ракеты достигло 22 человек, пишет MK.RU.
В ночь на 31 июля в хуторе Дарагановка Ростовской области и Трубчевске Брянской области упали беспилотники. В результате прилетов повреждены здания. URA.RU приводит главную информацию о событии. В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога из-за беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка, а также два автомобиля. Позже глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что раненных и погибших в результате инцидента нет, передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. Принадлежность дрона пока неизвестна. В результате прилета БПЛА в Трубчевске повреждена крыша местного отдела полиции. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители. Свидетелей разгоняют. Пишет telegram-канал «Осторожно новости». Ранее, 28 июля ВСУ устроили теракт в Таганроге, ударив по нему ракетой С-200, передает RT. Из-за катастрофы в городе был введен режим ЧС. Также сообщалось, что количество пострадавших от взрыва ракеты достигло 22 человек, пишет MK.RU.