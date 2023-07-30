30 июля 2023

Что известно о ночном ударе ВСУ по Ростовской и Брянской областям. Фото, видео

В Ростовской области беспилотник повредил крышу дома и автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
В Брянской области БПЛА повредил крышуполицейского участка Фото:

В ночь на 31 июля в хуторе Дарагановка Ростовской области и Трубчевске Брянской области упали беспилотники. В результате прилетов повреждены здания. URA.RU приводит главную информацию о событии.

В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога из-за беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка, а также два автомобиля. Позже глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что раненных и погибших в результате инцидента нет, передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. Принадлежность дрона пока неизвестна.

В результате прилета БПЛА в Трубчевске повреждена крыша местного отдела полиции. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители. Свидетелей разгоняют. Пишет telegram-канал «Осторожно новости».

Ранее, 28 июля ВСУ устроили теракт в Таганроге, ударив по нему ракетой С-200, передает RT. Из-за катастрофы в городе был введен режим ЧС. Также сообщалось, что количество пострадавших от взрыва ракеты достигло 22 человек, пишет MK.RU.

Последствия прилета БПЛА в Ростовской области
Последствия прилета БПЛА в Ростовской области
Фото:
Последствия прилета БПЛА в Ростовской области
Последствия прилета БПЛА в Ростовской области
Фото:
Беспилотник повредил крышу отдела полиции в Брянской области
Беспилотник повредил крышу отдела полиции в Брянской области
Фото:

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В ночь на 31 июля в хуторе Дарагановка Ростовской области и Трубчевске Брянской области упали беспилотники. В результате прилетов повреждены здания. URA.RU приводит главную информацию о событии. В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога из-за беспилотника были повреждены частный дом и хозпостройка, а также два автомобиля. Позже глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что раненных и погибших в результате инцидента нет, передает telegram-канал Privet-Rostov.ru. Принадлежность дрона пока неизвестна. В результате прилета БПЛА в Трубчевске повреждена крыша местного отдела полиции. По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители. Свидетелей разгоняют. Пишет telegram-канал «Осторожно новости». Ранее, 28 июля ВСУ устроили теракт в Таганроге, ударив по нему ракетой С-200, передает RT. Из-за катастрофы в городе был введен режим ЧС. Также сообщалось, что количество пострадавших от взрыва ракеты достигло 22 человек, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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