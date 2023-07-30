Челябинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством

В настоящее время выясняются причины суицида военного Фото: Московец Илья © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий местной части покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник в городе, тело военного нашли жители одного из жилых домов.

«Труп мужчины нашли у одного из домов по улице Мира. Мужчина совершил суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина служил на должности водителя. Ему было 40 лет. Сейчас выясняются причины, толкнувшие мужчину покончить жизнь самоубийством.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ будет опубликован после получения.