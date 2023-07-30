30 июля 2023

Челябинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, звезда, военная форма, крылов андрей, армейский жетон
В настоящее время выясняются причины суицида военного Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий местной части покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник в городе, тело военного нашли жители одного из жилых домов.

«Труп мужчины нашли у одного из домов по улице Мира. Мужчина совершил суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина служил на должности водителя. Ему было 40 лет. Сейчас выясняются причины, толкнувшие мужчину покончить жизнь самоубийством.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ будет опубликован после получения.

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В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий местной части покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник в городе, тело военного нашли жители одного из жилых домов. «Труп мужчины нашли у одного из домов по улице Мира. Мужчина совершил суицид», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина служил на должности водителя. Ему было 40 лет. Сейчас выясняются причины, толкнувшие мужчину покончить жизнь самоубийством. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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