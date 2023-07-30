Филиал фонда «Защитники Отечества» помог 14 челябинцам поступить на бюджет

14 ветеранов СВО и их детей поступили на бюджет в вузы страны, в том числе ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» помог 14 ветеранам СВО и членам их семей поступить на бюджет. Об этом руководитель отделения Галина Гаврилова сообщила 31 июля в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР).

«В филиал фонда по вопросу поступления в вузы обратился 21 человек: участники СВО и их дети. Для них существуют льготы на бюджетные места в вузы. Мы оказали содействие в поступлении на бюджет 14 человек. Для тесного сотрудничества по вопросу между фондом и Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) было заключено соглашение», — пояснила Гаврилова.

Университеты оказывают содействие в данном вопросе. Не только в области, но и на территории всей страны. Также дело упорно доводят до результата соцкоординаторы. Один сотрудник филиала, чтобы решить вопрос, дозвонилась даже до ректора московского вуза, рассказала руководитель филиала организации.