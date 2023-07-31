Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных и больше двух тысяч единиц вооружения за июль 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Среди уничтоженной техники -10 танков Leopard и 11 БМП Bradley.
«Потери противника [за июль] составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ. Его слова приводит РИА Новости. ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley, а также 50 САУ из западных стран.
Шойгу выразил уверенность, что помощь Запада никак не влияет на успехи Украины в конфликте. По его словам, боевые действия лишь затягиваются благодаря поставкам.
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