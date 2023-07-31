Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

Шойгу: ВСУ за июль потеряли около 21 тысячи солдат и более двух тысяч единиц техники
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
ВСУ потеряли за июль 10 танков Leopard, сообщил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных и больше двух тысяч единиц вооружения за июль 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Среди уничтоженной техники -10 танков Leopard и 11 БМП Bradley.

«Потери противника [за июль] составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ. Его слова приводит РИА Новости. ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley, а также 50 САУ из западных стран.

Шойгу выразил уверенность, что помощь Запада никак не влияет на успехи Украины в конфликте. По его словам, боевые действия лишь затягиваются благодаря поставкам.

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ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных и больше двух тысяч единиц вооружения за июль 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Среди уничтоженной техники -10 танков Leopard и 11 БМП Bradley. «Потери противника [за июль] составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ. Его слова приводит РИА Новости. ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley, а также 50 САУ из западных стран. Шойгу выразил уверенность, что помощь Запада никак не влияет на успехи Украины в конфликте. По его словам, боевые действия лишь затягиваются благодаря поставкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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