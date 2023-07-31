С компании «Самотлорнефтегаз» взыскали миллион рублей за вред лесфонду

01 августа 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Компания «Самотлорнефтегаз» из-за исков потеряла более 60 миллионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Арбитражный суд вынес решения о взыскании с компании «Самотлорнефтегаз» более одного миллиона рублей за вред, который она нанесла почвам как объекту охраны Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Об этом сообщили журналисты. «Было принято решение взыскать с „Самотлорнефтегаза“ (дочернее общество „Роснефти“) в пользу Росприроднадзора за вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере одного миллиона рублей», — следует из решения суда, которое передают журналисты Правда УрФО. Они уточняют, что решение еще не вступило в силу. Исходя из данных системы «Контур.Фокус», за последний год актив «Роснефти» проиграл пять разбирательств с Росприроднадзором. Общая сумма взыскания составила 12 миллионов рублей. Еще компания потеряла 61 миллион рублей на претензиях Природнадзора Югры, так как ведомство подало более 70 исков. При этом 37 из них уже выиграло, передают журналисты. Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз». Причиной стал нанесенный компанией ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.

Арбитражный суд вынес решения о взыскании с компании «Самотлорнефтегаз» более одного миллиона рублей за вред, который она нанесла почвам как объекту охраны Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Об этом сообщили журналисты. «Было принято решение взыскать с „Самотлорнефтегаза“ (дочернее общество „Роснефти“) в пользу Росприроднадзора за вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере одного миллиона рублей», — следует из решения суда, которое передают журналисты Правда УрФО. Они уточняют, что решение еще не вступило в силу. Исходя из данных системы «Контур.Фокус», за последний год актив «Роснефти» проиграл пять разбирательств с Росприроднадзором. Общая сумма взыскания составила 12 миллионов рублей. Еще компания потеряла 61 миллион рублей на претензиях Природнадзора Югры, так как ведомство подало более 70 исков. При этом 37 из них уже выиграло, передают журналисты. Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз». Причиной стал нанесенный компанией ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.