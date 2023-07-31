Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС. Об этом сообщил глава МИД республики Рохелио Майта.
«Мы хотим сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — сообщил о принятом решении Майта в соцсети Twitter.
Ранее Эфиопия решила присоединиться к БРИКС. Руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что кроме этой страны и другие государства сообщили, что хотели бы вступить в группу. Он также отметил, что вопрос точного количества стран, входящих в состав БРИКС, будет рассмотрен на саммите.
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