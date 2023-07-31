Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

01 августа 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

В МИД Республики заявили, что Боливия стремится укреплять сотрудничество с развивающимися экономиками Фото: официальный сайт Президента РФ Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС. Об этом сообщил глава МИД республики Рохелио Майта. «Мы хотим сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — сообщил о принятом решении Майта в соцсети Twitter. Ранее Эфиопия решила присоединиться к БРИКС. Руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что кроме этой страны и другие государства сообщили, что хотели бы вступить в группу. Он также отметил, что вопрос точного количества стран, входящих в состав БРИКС, будет рассмотрен на саммите.

Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС. Об этом сообщил глава МИД республики Рохелио Майта. «Мы хотим сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — сообщил о принятом решении Майта в соцсети Twitter. Ранее Эфиопия решила присоединиться к БРИКС. Руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что кроме этой страны и другие государства сообщили, что хотели бы вступить в группу. Он также отметил, что вопрос точного количества стран, входящих в состав БРИКС, будет рассмотрен на саммите.