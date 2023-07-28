Эфиопия решила присоединиться к БРИКС

28 июля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Эфиопия выразила желание присоединиться к БРИКС, заявил Олег Озеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большое количество африканских стран, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к группе БРИКС, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «Многие страны высказали пожелание вступить в БРИКС. В том числе Эфиопия», — передает слова Озерова ТАСС. Он добавил, что на данный момент не стал бы подсчитывать точное количество стран, так как оно постоянно увеличивается. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, заключил Озеров.

Большое количество африканских стран, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к группе БРИКС, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «Многие страны высказали пожелание вступить в БРИКС. В том числе Эфиопия», — передает слова Озерова ТАСС. Он добавил, что на данный момент не стал бы подсчитывать точное количество стран, так как оно постоянно увеличивается. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, заключил Озеров.