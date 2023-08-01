В Кремле высказались о попытках ВСУ повторить теракт 11 сентября в Москве

В Кремле не видят в попытках атак на «Москва-Сити» аналогии с 11 сентября в Нью-Йорке
В Кремле не видят в попытках атак на «Москва-Сити» аналогии с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда была осуществлена террористическая атака на Всемирный торговый центр. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не видят», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Он сказал об этом во время конференц-колла.
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