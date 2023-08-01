Сооснователь Wikipedia признался во влиянии США на ресурс

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Клипарт Википедия. Тюмень, википедия, wikipedia
Ларри Сэнгер сообщил, что редакторы Wikipedia отказались от политики нейтральности в написании статей Фото:

Американские спецслужбы вмешиваются в работу сайта Wikipedia с 2008 года. Об этом сообщил сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер.

«Первые признаки вмешательства американских спецслужб в материалы Wikipedia были фиксированы еще в 2008 году, и с тех пор подобная активность явно не пошла на убыль», — заявил Сэнгер, его слова передает «Газета.ру».Он отметил, что редакторы Wikipedia в написании статей отказались от политики нейтральности, на которой сайт был изначально основан.

Сэнгер подчеркнул, что первые признаки вмешательства спецслужб США в материалы сайта были замечены в 2008 году. Американские службы продолжают оказывать давление на ресурс. По его словам, после 2015 года Wikipedia считается для власти США эффективным продвижением их повестки.

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Американские спецслужбы вмешиваются в работу сайта Wikipedia с 2008 года. Об этом сообщил сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер. «Первые признаки вмешательства американских спецслужб в материалы Wikipedia были фиксированы еще в 2008 году, и с тех пор подобная активность явно не пошла на убыль», — заявил Сэнгер, его слова передает «Газета.ру».Он отметил, что редакторы Wikipedia в написании статей отказались от политики нейтральности, на которой сайт был изначально основан. Сэнгер подчеркнул, что первые признаки вмешательства спецслужб США в материалы сайта были замечены в 2008 году. Американские службы продолжают оказывать давление на ресурс. По его словам, после 2015 года Wikipedia считается для власти США эффективным продвижением их повестки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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