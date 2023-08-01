Сооснователь Wikipedia признался во влиянии США на ресурс

01 августа 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Ларри Сэнгер сообщил, что редакторы Wikipedia отказались от политики нейтральности в написании статей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Американские спецслужбы вмешиваются в работу сайта Wikipedia с 2008 года. Об этом сообщил сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер. «Первые признаки вмешательства американских спецслужб в материалы Wikipedia были фиксированы еще в 2008 году, и с тех пор подобная активность явно не пошла на убыль», — заявил Сэнгер, его слова передает « Газета.ру» .Он отметил, что редакторы Wikipedia в написании статей отказались от политики нейтральности, на которой сайт был изначально основан. Сэнгер подчеркнул, что первые признаки вмешательства спецслужб США в материалы сайта были замечены в 2008 году. Американские службы продолжают оказывать давление на ресурс. По его словам, после 2015 года Wikipedia считается для власти США эффективным продвижением их повестки.

Американские спецслужбы вмешиваются в работу сайта Wikipedia с 2008 года. Об этом сообщил сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер. «Первые признаки вмешательства американских спецслужб в материалы Wikipedia были фиксированы еще в 2008 году, и с тех пор подобная активность явно не пошла на убыль», — заявил Сэнгер, его слова передает «Газета.ру».Он отметил, что редакторы Wikipedia в написании статей отказались от политики нейтральности, на которой сайт был изначально основан. Сэнгер подчеркнул, что первые признаки вмешательства спецслужб США в материалы сайта были замечены в 2008 году. Американские службы продолжают оказывать давление на ресурс. По его словам, после 2015 года Wikipedia считается для власти США эффективным продвижением их повестки.