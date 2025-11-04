Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Ирина Рудницкая созналась в торговле детьми

04 ноября 2025 в 08:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Председатель организации по защите семейных ценностей признала вину в торговле детьми

Председатель организации по защите семейных ценностей признала вину в торговле детьми

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава и клинический психолог организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая полностью признала свою вину в торговле несовершеннолетними. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

«Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали, подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. По данным следствия, с момента совершения преступления прошло более пяти лет, и за это время обвиняемая не совершала новых противоправных действий.

При этом Рудницкая считает, что у суда не было достаточных оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 30 октября многодетная мать была отправлена в СИЗО по обвинению в торговле несовершеннолетними после допросов и очных ставок.

Продолжение после рекламы

По делу были арестованы еще двое фигурантов — предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Уголовное дело было возбуждено в конце августа 2024 года после проведения следственных мероприятий.

На иждивении Рудницкой находятся 12 детей в возрасте от трех до 17 лет. Санкция статьи о торговле детьми предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал