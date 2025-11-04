Ирина Рудницкая созналась в торговле детьми

Председатель организации по защите семейных ценностей признала вину в торговле детьми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава и клинический психолог организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая полностью признала свою вину в торговле несовершеннолетними. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

«Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали, подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. По данным следствия, с момента совершения преступления прошло более пяти лет, и за это время обвиняемая не совершала новых противоправных действий.

При этом Рудницкая считает, что у суда не было достаточных оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 30 октября многодетная мать была отправлена в СИЗО по обвинению в торговле несовершеннолетними после допросов и очных ставок.

По делу были арестованы еще двое фигурантов — предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Уголовное дело было возбуждено в конце августа 2024 года после проведения следственных мероприятий.