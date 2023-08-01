01 августа 2023

Беларусь поймала Польшу на хитрости из-за обвинений в нарушении границ вертолетами

Минобороны Беларуси: надуманное заявление Варшавы нужно, чтобы оправдать наращивание войск у границы
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Обвинения Польши в нарушении границ является надуманным, заявили в МО Белоруссии Фото:
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Заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным и используется для оправдания наращивания войск рядом с республикой. Об этом заявили в Министерстве обороны Белоруссии.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — передает ведомство.

Ранее Минобороны Польши сообщало о наращивании группировок войск на границе в Белоруссией, обвинив республику в нарушении воздушного пространства. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак потребовал выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты.

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Заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным и используется для оправдания наращивания войск рядом с республикой. Об этом заявили в Министерстве обороны Белоруссии. «Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — передает ведомство. Ранее Минобороны Польши сообщало о наращивании группировок войск на границе в Белоруссией, обвинив республику в нарушении воздушного пространства. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак потребовал выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты.
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