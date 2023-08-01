Беларусь поймала Польшу на хитрости из-за обвинений в нарушении границ вертолетами

Заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным и используется для оправдания наращивания войск рядом с республикой. Об этом заявили в Министерстве обороны Белоруссии.
«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — передает ведомство.
Ранее Минобороны Польши сообщало о наращивании группировок войск на границе в Белоруссией, обвинив республику в нарушении воздушного пространства. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак потребовал выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты.
Заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным и используется для оправдания наращивания войск рядом с республикой. Об этом заявили в Министерстве обороны Белоруссии. «Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — передает ведомство. Ранее Минобороны Польши сообщало о наращивании группировок войск на границе в Белоруссией, обвинив республику в нарушении воздушного пространства. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак потребовал выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты.