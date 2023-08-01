01 августа 2023

Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Глава Минобороны Польши Блащак потребовал нарастить группировку на границе с Белоруссией Фото:

Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом сообщили в Минобороны Польши.

«Министр национальной обороны, председатель Комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее МИД Польши обвинил Белоруссию в «нарушении двумя вертолетами воздушного пространства», передает RT. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии.

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Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом сообщили в Минобороны Польши. «Министр национальной обороны, председатель Комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты», — сообщается на официальном сайте ведомства. Ранее МИД Польши обвинил Белоруссию в «нарушении двумя вертолетами воздушного пространства», передает RT. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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