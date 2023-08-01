Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией

Глава Минобороны Польши Блащак потребовал нарастить группировку на границе с Белоруссией
Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом сообщили в Минобороны Польши.
«Министр национальной обороны, председатель Комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и ресурсы, в том числе боевые вертолеты», —
Ранее МИД Польши обвинил Белоруссию в «нарушении двумя вертолетами воздушного пространства», передает RT. После этого Варшава вызвала временного поверенного в делах Белоруссии.
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