В Петербурге умер композитор-автор песни «Стоят девчонки»

02 августа 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

В Петербурге умер автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Александр Колкер Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Санкт-Петербурге умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. «1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — указано в сообщении Союза во «ВКонтакте». Александр Колкер ушел из жизни через несколько дней после своего 90-летия. Причина смерти не называется. Время и место прощания с композитором сообщат позже. Александр Колкер — автор десятков знаменитых песен. В числе его работ музыка к песне «Туман» из кинофильма 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика», а также песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки».

В Санкт-Петербурге умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. «1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — указано в сообщении Союза во «ВКонтакте». Александр Колкер ушел из жизни через несколько дней после своего 90-летия. Причина смерти не называется. Время и место прощания с композитором сообщат позже. Александр Колкер — автор десятков знаменитых песен. В числе его работ музыка к песне «Туман» из кинофильма 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика», а также песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки».