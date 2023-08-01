01 августа 2023

В Петербурге умер композитор-автор песни «Стоят девчонки»

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Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, свеча, траур, цветы
В Петербурге умер автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Александр Колкер Фото:

В Санкт-Петербурге умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

«1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — указано в сообщении Союза во «ВКонтакте». Александр Колкер ушел из жизни через несколько дней после своего 90-летия. Причина смерти не называется. Время и место прощания с композитором сообщат позже.

Александр Колкер — автор десятков знаменитых песен. В числе его работ музыка к песне «Туман» из кинофильма 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика», а также песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки».

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В Санкт-Петербурге умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. «1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — указано в сообщении Союза во «ВКонтакте». Александр Колкер ушел из жизни через несколько дней после своего 90-летия. Причина смерти не называется. Время и место прощания с композитором сообщат позже. Александр Колкер — автор десятков знаменитых песен. В числе его работ музыка к песне «Туман» из кинофильма 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика», а также песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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