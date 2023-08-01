В Петербурге умер композитор-автор песни «Стоят девчонки»

В Санкт-Петербурге умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.
«1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — указано в сообщении Союза во «ВКонтакте». Александр Колкер ушел из жизни через несколько дней после своего 90-летия. Причина смерти не называется. Время и место прощания с композитором сообщат позже.
Александр Колкер — автор десятков знаменитых песен. В числе его работ музыка к песне «Туман» из кинофильма 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика», а также песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки».
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