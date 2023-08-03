Глава ЦИК: выборы президента РФ в 2024 году могут определить судьбу мира

03 августа 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Выборы президента России в марте 2024 года могу определить судьбу не только страны, но судьбу целого мира. Такое мнение озвучила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на церемонии открытия форума «Организация обучения и наставничество в избирательном процессе «Время выбора» в Пятигорске. «Сегодня очень важно чувствовать нерв времени, в которое мы сейчас живем, оно резко отличается от прошлого. Эти выборы могут определить не только судьбу страны, но и судьбу мира», — передает слова Памфиловой ТАСС. По ее словам, грядущие выборы президента будут не сравнимы с другими. Как подчеркнула Памфилова, это будет выбор пути. Говоря о работе Центризбиркома РФ в нынешних условиях, председатель ЦИК отметила, что комиссия прошла через множество трудностей, а созданная избирательная система вызывает чувство гордости. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Нынешний президент России Владимир Путин не сообщал о своем выдвижении на выборы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что о повторном выдвижении кандидатуры Путина на выборы будет известно позже.

Выборы президента России в марте 2024 года могу определить судьбу не только страны, но судьбу целого мира. Такое мнение озвучила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на церемонии открытия форума «Организация обучения и наставничество в избирательном процессе «Время выбора» в Пятигорске. «Сегодня очень важно чувствовать нерв времени, в которое мы сейчас живем, оно резко отличается от прошлого. Эти выборы могут определить не только судьбу страны, но и судьбу мира», — передает слова Памфиловой ТАСС. По ее словам, грядущие выборы президента будут не сравнимы с другими. Как подчеркнула Памфилова, это будет выбор пути. Говоря о работе Центризбиркома РФ в нынешних условиях, председатель ЦИК отметила, что комиссия прошла через множество трудностей, а созданная избирательная система вызывает чувство гордости. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Нынешний президент России Владимир Путин не сообщал о своем выдвижении на выборы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что о повторном выдвижении кандидатуры Путина на выборы будет известно позже.