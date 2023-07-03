Памфилова: от выборов 2024 года зависит будущее России

Президентские выборы, которые пройдут в 2024 году, определят будущее России. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время встречи с действующим главой России Владимиром Путиным.
«Это не проходные [президентские] выборы, от них будет зависеть будущее России», — заявила Элла Памфилова. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Она также отметила, что на выборах через систему дистанционного голосования, около 21 миллиона человек смогут отдать свой голос.
Выборы в президента России назначены на 17 марта 2024 года. Нынешний глава России еще не сообщал о своем выдвижении. Об этом станет известно позже, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит RT. При этом, половина россиян, по данным Ассоциации Исследователей России, не смогла предложить вариантов преемника Путина.
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