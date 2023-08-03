ЦБ РФ назвал тарифы при использовании цифрового рубля

ЦБ РФ: платежи и переводы цифрового рубля для физических лиц будут бесплатными
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию Фото:

Советом директоров Банка России установили тарифы для бизнеса за прием товаров и услуг, а также для компаний и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Уточняется, что переводы для физических лиц будут бесплатными.

«Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении Банка России, опубликованном в официальном telegram-канале. Там добавили, что платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными.

Как сказано в сообщении, тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей. А комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. URA.RU приводило сводку о том, зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета.

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Советом директоров Банка России установили тарифы для бизнеса за прием товаров и услуг, а также для компаний и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Уточняется, что переводы для физических лиц будут бесплатными. «Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении Банка России, опубликованном в официальном telegram-канале. Там добавили, что платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными. Как сказано в сообщении, тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей. А комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. URA.RU приводило сводку о том, зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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