ЦБ РФ назвал тарифы при использовании цифрового рубля

Советом директоров Банка России установили тарифы для бизнеса за прием товаров и услуг, а также для компаний и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Уточняется, что переводы для физических лиц будут бесплатными.
«Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении Банка России, опубликованном в официальном telegram-канале. Там добавили, что платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными.
Как сказано в сообщении, тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей. А комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.
Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. URA.RU приводило сводку о том, зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета.
Советом директоров Банка России установили тарифы для бизнеса за прием товаров и услуг, а также для компаний и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Уточняется, что переводы для физических лиц будут бесплатными. «Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении Банка России, опубликованном в официальном telegram-канале. Там добавили, что платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными. Как сказано в сообщении, тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей. А комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. URA.RU приводило сводку о том, зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета.