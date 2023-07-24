Зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета. Видео

В России с 1 августа введут цифровой рубль

24 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль официально введут в России с 1 августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет наследовать и завещать. URA.RU приводит актуальную информацию о том, что такое цифровой рубль и в чем его особенность. Что такое цифровой рубль? Цифровой рубль имеет статус полноценной национальной валюты, наравне с наличными и безналичными средствами оплаты. Чтобы им воспользоваться, необходимо будет зарегистрироваться на специальной платформе от Банка России. На этой платформе, которая пока только создается, у россиян будет возможность создать цифровой, он же электронный, кошелек. Именно там и будет храниться цифровой рубль, больше нигде. Все операции будет проходить именно через данную площадку под ответственность Центробанка. В то же время воспользоваться цифровым кошельком можно будет через мобильный или интернет-банк. Закон о цифровом рубле вступает в силу с 1 августа 2023 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Отличие цифрового рубля От безналичной формы оплаты Центробанк отмечает, что введение цифрового рубля в России не заменит безналичных денег. Граждане могут привычно пользоваться безналичными средствами, как и деньгами в бумажном варианте. Основное отличие нового средства валюты от привычных средств безналичной оплаты заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком. Даже если использовать обычный банк как посредник для транзакций с новым рублем, тот все равно будут оставаться на электронном кошельке, под контролем ЦБ. Цифровые деньги из электронного кошелька нельзя будет передавать, их нельзя будет украсть. Также особенность цифрового рубля заключается в том, что эту форму валюты нельзя будет использовать для накопления. По цифровому рублю не будут назначаться проценты. От «криптовалюты» Также цифровой рубль отличается и от криптовалюты. В отличие от последней, новая форма валюты в РФ имеет официальный характер. То есть, цифровой рубль контролируется Центральным банком и обеспечивается государством страны. Таким образом, цифровой рубль имеет гарантии защиты и его стоимость не подвержена колебаниям. Стоимость цифрового и обычного рубля один к одному. Особенности использования цифрового рубля Транзакции с цифровым рублем будут проводиться как в онлайн-, так и в офлайн-режиме . Чтобы воспользоваться цифровым рублем без доступа к интернету, необходимо будет зарезервировать определенное количество суммы в электронном кошельке.

. Чтобы воспользоваться цифровым рублем без доступа к интернету, необходимо будет зарезервировать определенное количество суммы в электронном кошельке. Цифровой рубль будет использоваться исключительно как средство платежа. Никаких операций по кредитам или депозитам провести не получится — только переводы . Платформа будет работать круглосуточно.

. Платформа будет работать круглосуточно. Чтобы воспользоваться цифровым рублем, россиянам необходимо будет подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации. Также потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП), которую нужно будет периодически обновлять.

Также потребуется (ЭЦП), которую нужно будет периодически обновлять. Цифровой рубль предполагает несколько типов счетов для проведения операций с различными категориями — банками, физическими и юридическими лицами. Действует правило: один клиент — один счет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Гражданский кодекс РФ. Из него следует, что цифровой рубль можно будет завещать и наследовать.

Финансовые эксперты уверены, что цифровой рубль затруднит преступникам операции по отмыванию денежных средств. Это связано с тем, что теперь операции с данным видом рубля контролирует только Центробанк, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет наследовать и завещать. URA.RU приводит актуальную информацию о том, что такое цифровой рубль и в чем его особенность. Цифровой рубль имеет статус полноценной национальной валюты, наравне с наличными и безналичными средствами оплаты. Чтобы им воспользоваться, необходимо будет зарегистрироваться на специальной платформе от Банка России. На этой платформе, которая пока только создается, у россиян будет возможность создать цифровой, он же электронный, кошелек. Именно там и будет храниться цифровой рубль, больше нигде. Все операции будет проходить именно через данную площадку под ответственность Центробанка. В то же время воспользоваться цифровым кошельком можно будет через мобильный или интернет-банк. Центробанк отмечает, что введение цифрового рубля в России не заменит безналичных денег. Граждане могут привычно пользоваться безналичными средствами, как и деньгами в бумажном варианте. Основное отличие нового средства валюты от привычных средств безналичной оплаты заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком. Даже если использовать обычный банк как посредник для транзакций с новым рублем, тот все равно будут оставаться на электронном кошельке, под контролем ЦБ. Цифровые деньги из электронного кошелька нельзя будет передавать, их нельзя будет украсть. Также особенность цифрового рубля заключается в том, что эту форму валюты нельзя будет использовать для накопления. По цифровому рублю не будут назначаться проценты. Также цифровой рубль отличается и от криптовалюты. В отличие от последней, новая форма валюты в РФ имеет официальный характер. То есть, цифровой рубль контролируется Центральным банком и обеспечивается государством страны. Таким образом, цифровой рубль имеет гарантии защиты и его стоимость не подвержена колебаниям. Стоимость цифрового и обычного рубля один к одному.