Минобороны Польши заявило о готовности применить оружие против Беларуси

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, вкс, stock
Летчики будут готовы применить оружие в случае тревожной ситуации, заявил Марек Соколовский Фото:

Польские вертолеты готовы к бою на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский.

«Войско Польское перегруппировало боевые вертолеты <…> у границы с Беларусью. Вертолеты вооружены и готовы к бою», — сказал Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком, его слова приводит TVP Info. По его словам, вертолетами управляют опытные пилоты с полным летным правом, которые физически применяли бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Он отметил, что летчики будут готовы применить оружие в случае тревожной ситуации.

Ранее в Минобороны Польши сообщили о том, что Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Там отметили, что увеличат количество солдат на границе и выделят дополнительные силы и ресурсы.

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Польские вертолеты готовы к бою на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский. «Войско Польское перегруппировало боевые вертолеты <…> у границы с Беларусью. Вертолеты вооружены и готовы к бою», — сказал Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком, его слова приводит TVP Info. По его словам, вертолетами управляют опытные пилоты с полным летным правом, которые физически применяли бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Он отметил, что летчики будут готовы применить оружие в случае тревожной ситуации. Ранее в Минобороны Польши сообщили о том, что Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Там отметили, что увеличат количество солдат на границе и выделят дополнительные силы и ресурсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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