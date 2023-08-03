Минобороны Польши заявило о готовности применить оружие против Беларуси

03 августа 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Летчики будут готовы применить оружие в случае тревожной ситуации, заявил Марек Соколовский Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Польские вертолеты готовы к бою на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский. «Войско Польское перегруппировало боевые вертолеты <…> у границы с Беларусью. Вертолеты вооружены и готовы к бою», — сказал Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком, его слова приводит TVP Info. По его словам, вертолетами управляют опытные пилоты с полным летным правом, которые физически применяли бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Он отметил, что летчики будут готовы применить оружие в случае тревожной ситуации. Ранее в Минобороны Польши сообщили о том, что Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Там отметили, что увеличат количество солдат на границе и выделят дополнительные силы и ресурсы.

Польские вертолеты готовы к бою на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский. «Войско Польское перегруппировало боевые вертолеты <…> у границы с Беларусью. Вертолеты вооружены и готовы к бою», — сказал Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком, его слова приводит TVP Info. По его словам, вертолетами управляют опытные пилоты с полным летным правом, которые физически применяли бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Он отметил, что летчики будут готовы применить оружие в случае тревожной ситуации. Ранее в Минобороны Польши сообщили о том, что Варшава нарастит группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Там отметили, что увеличат количество солдат на границе и выделят дополнительные силы и ресурсы.