Челябинца будут судить за убийство оппонента на дуэли

04 августа 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Мужчина убил оппонента в ходе дуэли на ножах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинска местного жителя отправят под суд за убийство оппонента во время дуэли. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчины выясняли отношения на ножах. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1ст. 105 УК РФ („Убийство“). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве заявили, что конфликт между мужчинами случился на фоне недовольства громкой музыкой, доносящийся из квартиры обвиняемого. Когда хозяин квартиры вышел, его позвали на дуэль. При этом погибший имел при себе нож. Обвиняемый принял вызов, в ходе которого нанес потерпевшему руками и ногами не менее 20 ударов по голове и телу, а также два удара ножом в грудную клетку. От полученных ножевых ранений мужчина скончался.

В Челябинска местного жителя отправят под суд за убийство оппонента во время дуэли. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчины выясняли отношения на ножах. «Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1ст. 105 УК РФ („Убийство“). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве заявили, что конфликт между мужчинами случился на фоне недовольства громкой музыкой, доносящийся из квартиры обвиняемого. Когда хозяин квартиры вышел, его позвали на дуэль. При этом погибший имел при себе нож. Обвиняемый принял вызов, в ходе которого нанес потерпевшему руками и ногами не менее 20 ударов по голове и телу, а также два удара ножом в грудную клетку. От полученных ножевых ранений мужчина скончался.