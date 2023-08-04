Адмирал объяснил, как усилить выявление дронов ВСУ в Крыму

Адмирал Комоедов: береговые системы слежения могут защитить Крым

05 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Береговые системы слежения могут обнаруживать шумы, которые создают дроны, отметил Комоедов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Эффективно выявлять беспилотники ВСУ на Черном море и в Крыму могут береговые системы слежения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «В свое время у нас на Черном море были системы береговые. Они были также подводные. Кабельные системы, гидроакустические, которые с берегом были связаны, которые слушали, могли обнаруживать шумы, которые реагировали, давали сигнал о том, что идет объект», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал подчеркнул, что обнаруживать морские беспилотники ВСУ можно и с неба. «Есть радиолиния, по которой управляются эти дроны, — повернуть влево, вправо, увеличить скорость, уменьшить ее, навести. Надо на нее воздействовать так, как мы РЭБом воздействует на дроны. У нас есть самолеты радиоэлектронной борьбы, РЭбовские, которые должны все это дело глушить на большом удалении. У нас есть и А50 AWACS, который должен видеть, обнаруживать, в том числе и воздушной цели. Наверное, с надводным целями сложно для него, но тем не менее. Дозорные корабли должны быть. Радиолокация, которая должна переводиться в более чувствительный режим. Мы должны это дело перехватывать», — отметил Комоедов. При этом собеседник агентства добавил, что эффективнее в борьбе с морскими дронами выявлять их завоз. «Самое главное и ценное — выявить этапы их изготовления, кто готовит, где, кто привозит, где складируются, базируются, где они готовятся к транспортировке, к выходу, где они и как управляются. А мы только на конечном этапе их уничтожаем. Это не совсем эффективно», — заявил он. Ранее ВСУ попытались атаковать двумя морскими беспилотными катерами военно-морскую базу Новороссийска. БПЛА были уничтожены. Также российская армия отразила атаку беспилотников самолетного типа в Крыму. Было сбито десять дронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффективно выявлять беспилотники ВСУ на Черном море и в Крыму могут береговые системы слежения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «В свое время у нас на Черном море были системы береговые. Они были также подводные. Кабельные системы, гидроакустические, которые с берегом были связаны, которые слушали, могли обнаруживать шумы, которые реагировали, давали сигнал о том, что идет объект», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал подчеркнул, что обнаруживать морские беспилотники ВСУ можно и с неба. «Есть радиолиния, по которой управляются эти дроны, — повернуть влево, вправо, увеличить скорость, уменьшить ее, навести. Надо на нее воздействовать так, как мы РЭБом воздействует на дроны. У нас есть самолеты радиоэлектронной борьбы, РЭбовские, которые должны все это дело глушить на большом удалении. У нас есть и А50 AWACS, который должен видеть, обнаруживать, в том числе и воздушной цели. Наверное, с надводным целями сложно для него, но тем не менее. Дозорные корабли должны быть. Радиолокация, которая должна переводиться в более чувствительный режим. Мы должны это дело перехватывать», — отметил Комоедов. При этом собеседник агентства добавил, что эффективнее в борьбе с морскими дронами выявлять их завоз. «Самое главное и ценное — выявить этапы их изготовления, кто готовит, где, кто привозит, где складируются, базируются, где они готовятся к транспортировке, к выходу, где они и как управляются. А мы только на конечном этапе их уничтожаем. Это не совсем эффективно», — заявил он. Ранее ВСУ попытались атаковать двумя морскими беспилотными катерами военно-морскую базу Новороссийска. БПЛА были уничтожены. Также российская армия отразила атаку беспилотников самолетного типа в Крыму. Было сбито десять дронов.