03 августа 2023

МО РФ: ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск

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В Минобороны РФ сообщили, что украинские безэкипажные катера были уничтожены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, катера уничтожены.

«ВСУ всю ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — говорится в сообщении. Отмечается, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.

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ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, катера уничтожены. «ВСУ всю ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — говорится в сообщении. Отмечается, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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