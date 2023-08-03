МО РФ: ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск

04 августа 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что украинские безэкипажные катера были уничтожены Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, катера уничтожены. «ВСУ всю ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — говорится в сообщении. Отмечается, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.

ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, катера уничтожены. «ВСУ всю ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — говорится в сообщении. Отмечается, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.