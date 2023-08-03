МО РФ: ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск

В Минобороны РФ сообщили, что украинские безэкипажные катера были уничтожены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, катера уничтожены.
«ВСУ всю ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — говорится в сообщении. Отмечается, что катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.
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