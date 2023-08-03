Над Крымом сбили десять беспилотников

04 августа 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО были сбиты десять дронов ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы пресекли попытку ВСУ устроить теракт беспилотниками на полуострове Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, средствами ПВО было уничтожено десять дронов. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. В Минобороны отметили, что силами ПВО были уничтожены десять беспилотников. Три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разрушений и пострадавших нет. Ранее в ведомстве отметили, что средствами ПВО и РЭБ было уничтожено 25 дронов ВСУ. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров заявил, что попытки киевского режима атаковать Крым указывают на неудачи Украины на фронте, передает деловое издание «Взгляд».

Российские силы пресекли попытку ВСУ устроить теракт беспилотниками на полуострове Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, средствами ПВО было уничтожено десять дронов. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. В Минобороны отметили, что силами ПВО были уничтожены десять беспилотников. Три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разрушений и пострадавших нет. Ранее в ведомстве отметили, что средствами ПВО и РЭБ было уничтожено 25 дронов ВСУ. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров заявил, что попытки киевского режима атаковать Крым указывают на неудачи Украины на фронте, передает деловое издание «Взгляд».