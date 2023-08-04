Минобороны РФ: ВСУ потеряли почти две тысячи танков за месяц

ВСУ потеряли 25 танков Leopard с начала контрнаступления, сообщили в МО РФ
С начала наступления ВСУ потеряли почти две тысячи танков, из которых больше 20 — Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С начала „наступления“ Киев потерял на линии боевого соприкосновения более 1,8 тысяч танков и боевых бронированных машин. Из них 25 [танков] Leopard», — сообщили в ведомстве. В общей сложности, добавили в Минобороны РФ, украинские войска за время наступления потеряли 4,9 тысячи единиц вооружения.
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