В Турции 90 российских детей оказались на улице из-за туроператора

04 августа 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Отель в Турции выселил 90 детей из-за российского туроператора Фото: Московец Илья © URA.RU Российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил проживание в отеле, в связи с чем 90 детей оказались на улице в Турции. Информацию о выселении подтвердили в Роспотребнадзоре. «Дети начали смену с 19 июля. <…> Однако в ночь с 1 на 2 августа всех детей резко выселили из отеля Batont garden rezort — потому что „Колибри“ не оплатил их проживание», — передают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на слова мамы выселенного ребенка. Та добавила, что стоимость путевки составила 70 тысяч. В Роспотребнадзоре добавили, что родителям, чьи дети оказались на улице в Турции, необходимо отправить претензии в адрес туроператора, а также рассмотреть возможность обращения в суд с массовым иском. В этом году правительство РФ выделило миллиард рублей на детский отдых внутри страны. Также в РФ выросла поддержка судоходного туризма. В Госдуме также призывали россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за землетрясений.

Российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил проживание в отеле, в связи с чем 90 детей оказались на улице в Турции. Информацию о выселении подтвердили в Роспотребнадзоре. «Дети начали смену с 19 июля. <…> Однако в ночь с 1 на 2 августа всех детей резко выселили из отеля Batont garden rezort — потому что „Колибри“ не оплатил их проживание», — передают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на слова мамы выселенного ребенка. Та добавила, что стоимость путевки составила 70 тысяч. В Роспотребнадзоре добавили, что родителям, чьи дети оказались на улице в Турции, необходимо отправить претензии в адрес туроператора, а также рассмотреть возможность обращения в суд с массовым иском. В этом году правительство РФ выделило миллиард рублей на детский отдых внутри страны. Также в РФ выросла поддержка судоходного туризма. В Госдуме также призывали россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за землетрясений.