В Турции 90 российских детей оказались на улице из-за туроператора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День защиты детей в ЖК «Макаровский». Екатеринбург, ресепшн, жк макаровский
Отель в Турции выселил 90 детей из-за российского туроператора Фото:

Российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил проживание в отеле, в связи с чем 90 детей оказались на улице в Турции. Информацию о выселении подтвердили в Роспотребнадзоре.

«Дети начали смену с 19 июля. <…> Однако в ночь с 1 на 2 августа всех детей резко выселили из отеля Batont garden rezort — потому что „Колибри“ не оплатил их проживание», — передают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на слова мамы выселенного ребенка. Та добавила, что стоимость путевки составила 70 тысяч. В Роспотребнадзоре добавили, что родителям, чьи дети оказались на улице в Турции, необходимо отправить претензии в адрес туроператора, а также рассмотреть возможность обращения в суд с массовым иском.

В этом году правительство РФ выделило миллиард рублей на детский отдых внутри страны. Также в РФ выросла поддержка судоходного туризма. В Госдуме также призывали россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за землетрясений.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил проживание в отеле, в связи с чем 90 детей оказались на улице в Турции. Информацию о выселении подтвердили в Роспотребнадзоре. «Дети начали смену с 19 июля. <…> Однако в ночь с 1 на 2 августа всех детей резко выселили из отеля Batont garden rezort — потому что „Колибри“ не оплатил их проживание», — передают авторы telegram-канала Baza, ссылаясь на слова мамы выселенного ребенка. Та добавила, что стоимость путевки составила 70 тысяч. В Роспотребнадзоре добавили, что родителям, чьи дети оказались на улице в Турции, необходимо отправить претензии в адрес туроператора, а также рассмотреть возможность обращения в суд с массовым иском. В этом году правительство РФ выделило миллиард рублей на детский отдых внутри страны. Также в РФ выросла поддержка судоходного туризма. В Госдуме также призывали россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за землетрясений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...