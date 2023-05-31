Депутат Госдумы заявила о возможности школьников бесплатно отдохнуть в России

200 тысяч школьников получат субсидии на отдых, отметила Татьяна Буцкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ в этом году выделило миллиард рублей на оплату летнего отдыха 200 тысячам школьников с пятого по девятый класс. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«В регионах развивается программа школьного туризма (в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, — прим. URA.RU). Правительство увидело в проекте большие возможности и удвоило размер субсидии на 2023 год до одного миллиарда рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, в том числе Камчатскому (7,5 млн), Хабаровскому краям (5 млн), Сахалинской области (12,5 млн). Благодаря программе в путешествия по родному краю смогут отправиться 200 тысяч школьников с пятого по девятый класс», — объяснила Татьяна Буцкая.

Депутат Госдумы подчеркнула, что количество участников с начала запуска пилотного проекта увеличилось практически в два раза. «В прошлом году в программе участвовало 18 регионов. Соответственно, число увеличивается, сейчас 29. В первый пилотный этап работы программы субсидирования школьных поездок в России, по данным Министерства экономического развития, отдохнули 97 тысяч детей», — добавила Буцкая.

По словам собеседника агентства, куда в этом году поедут школьники, будут определять регионы. «Регионы получают субсидию, далее объявляются торги. Организация путешествий выполняется местными туроператорами. Регион определяет, куда может поехать ребенок по России, а также решает, кто попадает в субсидии», — отметила она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила URA.RU, кто может рассчитывать на бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Касается это россиян, доходы которых ниже одного минимального размера оплаты труда, многодетных семей, а также детей участников СВО.