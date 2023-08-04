04 августа 2023

Петербурженка на свой день рождения сделала Луганску подарок размером со стену дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева. Ханты-Мансийск, краски, творчество, мольберт, кисти, живопись
Художница из Санкт-Петербурга изрисовала стену здания в Луганске в качестве подарка Фото:

Жительница из Санкт-Петербурга Александра Сесина в свой день рождения нарисовала изображение на стене Дома профсоюзов в Луганске. Для города это первое такое изображение.

«Вместе с подругой в свой день рождения рисуем мурал (изображение на стене здания — прим. URA.RU), посвященный нашим солдатам и женщинам, которые ждут своих мужчин. <…> Себе приятно делать подарки, но еще приятнее делать их другим, тем более целому городу», — рассказала Александра Сесина корреспонденту URA.RU. Она решила изобразить мурал на стене здания в Луганске, потому что муж девушки сражается именно на данном направлении.

На создание изображения ушло около недели кропотливой работы, а также 30 литров краски. Александра Сесина является членом движения дочерей офицеров «Катюша». По профессии она — художник и занимается настенной живописью уже много лет. Жители Луганска изначально смотрели на работу девушки настороженно, но постепенно стали реагировать положительно и благодарить ее. «Говорят „спасибо“ и ждут новые творения», — сказала художница.

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Жительница из Санкт-Петербурга Александра Сесина в свой день рождения нарисовала изображение на стене Дома профсоюзов в Луганске. Для города это первое такое изображение. «Вместе с подругой в свой день рождения рисуем мурал (изображение на стене здания — прим. URA.RU), посвященный нашим солдатам и женщинам, которые ждут своих мужчин. <…> Себе приятно делать подарки, но еще приятнее делать их другим, тем более целому городу», — рассказала Александра Сесина корреспонденту URA.RU. Она решила изобразить мурал на стене здания в Луганске, потому что муж девушки сражается именно на данном направлении. На создание изображения ушло около недели кропотливой работы, а также 30 литров краски. Александра Сесина является членом движения дочерей офицеров «Катюша». По профессии она — художник и занимается настенной живописью уже много лет. Жители Луганска изначально смотрели на работу девушки настороженно, но постепенно стали реагировать положительно и благодарить ее. «Говорят „спасибо“ и ждут новые творения», — сказала художница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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