Жительница из Санкт-Петербурга Александра Сесина в свой день рождения нарисовала изображение на стене Дома профсоюзов в Луганске. Для города это первое такое изображение.
«Вместе с подругой в свой день рождения рисуем мурал (изображение на стене здания — прим. URA.RU), посвященный нашим солдатам и женщинам, которые ждут своих мужчин. <…> Себе приятно делать подарки, но еще приятнее делать их другим, тем более целому городу», — рассказала Александра Сесина корреспонденту URA.RU. Она решила изобразить мурал на стене здания в Луганске, потому что муж девушки сражается именно на данном направлении.
На создание изображения ушло около недели кропотливой работы, а также 30 литров краски. Александра Сесина является членом движения дочерей офицеров «Катюша». По профессии она — художник и занимается настенной живописью уже много лет. Жители Луганска изначально смотрели на работу девушки настороженно, но постепенно стали реагировать положительно и благодарить ее. «Говорят „спасибо“ и ждут новые творения», — сказала художница.
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