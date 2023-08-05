В Британии сделали важное предупреждение Зеленскому

The Telegraph: Украина рискует потерять своих союзников
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Зеленский играет с огнем, считают в Британии Фото:
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Украина рискует потерять своих союзников из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Киев играет с огнем. Он рискует потерять своих ключевых союзников», — написал Хэмиш де Бреттон-Гордон в газете The Telegraph.

По словам обозревателя, для Украины складывается «довольно сложная ситуация» из-за провала контрнаступления ВСУ и «выпадов Владимира Зеленского». А удары БПЛА по Москве «заставили некоторые западные правительства нервничать».

Ранее американская журналистка Холли Эллятт написала, что отношения между Украиной и странами Запада становятся все более напряженными. По ее мнению, стратегия Киева противоречит взглядам ее союзников.

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Украина рискует потерять своих союзников из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Киев играет с огнем. Он рискует потерять своих ключевых союзников», — написал Хэмиш де Бреттон-Гордон в газете The Telegraph. По словам обозревателя, для Украины складывается «довольно сложная ситуация» из-за провала контрнаступления ВСУ и «выпадов Владимира Зеленского». А удары БПЛА по Москве «заставили некоторые западные правительства нервничать». Ранее американская журналистка Холли Эллятт написала, что отношения между Украиной и странами Запада становятся все более напряженными. По ее мнению, стратегия Киева противоречит взглядам ее союзников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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