Украина рискует потерять своих союзников из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.
«Киев играет с огнем. Он рискует потерять своих ключевых союзников», — написал Хэмиш де Бреттон-Гордон в газете The Telegraph.
По словам обозревателя, для Украины складывается «довольно сложная ситуация» из-за провала контрнаступления ВСУ и «выпадов Владимира Зеленского». А удары БПЛА по Москве «заставили некоторые западные правительства нервничать».
Ранее американская журналистка Холли Эллятт написала, что отношения между Украиной и странами Запада становятся все более напряженными. По ее мнению, стратегия Киева противоречит взглядам ее союзников.
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