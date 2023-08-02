Премьер Польши пришел в ярость из-за решения Зеленского

Премьер Польши Моравецкий: вызов в МИД Украины посла Польши недопустим

02 августа 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Такие инциденты не должны происходить между Украиной и Польшей, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Официальный сайт президента Украины Решение президента Украины Владимира Зеленского вызвать посла Польши в МИД Украины в сложившихся обстоятельствах является недопустимым. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Вызов в МИД Украины польского посла является недопустимым», — написал Моравецкий в Twitter. Он утверждает, что такие ошибки не должны происходить в международной политике, особенно в контексте продолжающегося противостояния и поддержки, оказанной Польшей Украине. Моравецкий подчеркнул, что интересы других стран никогда не должны превалировать над интересами его государства. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского о поддержке, оказанной Варшавой. МИД Украины заявляет, что заявления о неблагодарности Украины неправдивы и неприемлемы.

Решение президента Украины Владимира Зеленского вызвать посла Польши в МИД Украины в сложившихся обстоятельствах является недопустимым. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Вызов в МИД Украины польского посла является недопустимым», — написал Моравецкий в Twitter. Он утверждает, что такие ошибки не должны происходить в международной политике, особенно в контексте продолжающегося противостояния и поддержки, оказанной Польшей Украине. Моравецкий подчеркнул, что интересы других стран никогда не должны превалировать над интересами его государства. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского о поддержке, оказанной Варшавой. МИД Украины заявляет, что заявления о неблагодарности Украины неправдивы и неприемлемы.