Премьер Польши пришел в ярость из-за решения Зеленского

Премьер Польши Моравецкий: вызов в МИД Украины посла Польши недопустим
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Такие инциденты не должны происходить между Украиной и Польшей, заявил Матеуш Моравецкий Фото:

Решение президента Украины Владимира Зеленского вызвать посла Польши в МИД Украины в сложившихся обстоятельствах является недопустимым. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Вызов в МИД Украины польского посла является недопустимым», — написал Моравецкий в Twitter. Он утверждает, что такие ошибки не должны происходить в международной политике, особенно в контексте продолжающегося противостояния и поддержки, оказанной Польшей Украине. Моравецкий подчеркнул, что интересы других стран никогда не должны превалировать над интересами его государства.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского о поддержке, оказанной Варшавой. МИД Украины заявляет, что заявления о неблагодарности Украины неправдивы и неприемлемы.

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Решение президента Украины Владимира Зеленского вызвать посла Польши в МИД Украины в сложившихся обстоятельствах является недопустимым. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Вызов в МИД Украины польского посла является недопустимым», — написал Моравецкий в Twitter. Он утверждает, что такие ошибки не должны происходить в международной политике, особенно в контексте продолжающегося противостояния и поддержки, оказанной Польшей Украине. Моравецкий подчеркнул, что интересы других стран никогда не должны превалировать над интересами его государства. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла из-за заявлений экс-министра обороны Польши Радослава Сикорского о поддержке, оказанной Варшавой. МИД Украины заявляет, что заявления о неблагодарности Украины неправдивы и неприемлемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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