The Economist: ВСУ не нашли брешей в российской обороне

05 августа 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

ВСУ по-прежнему не могут совладать с оборонительными рубежами ВС РФ, пишет The Economist Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы Украины не обнаружили слабостей в российской обороне. Об этом сообщает журнал The Economist. «ВСУ не смогли отыскать бреши в обороне ВС РФ. Этого не произошло», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, похоже, 10-й полк ВСУ до сих пор не находится в полной боевой готовности, вероятно, из-за того, что не была обнаружена уязвимость в российской обороне, которая бы позволила солдатам данного полка к атакующим действиям. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о тактике российских ВС РФ в отношении сдерживания контрнаступления ВСУ. При наступлении украинских солдат, российские военные применяют системы дистанционного минирования, отсекая украинскую группировку. Затем они наносят артиллерийский удар по новым позициям ВСУ, заставляя их отступать на минные поля. Также известно о том, что российские инженерно-саперные подразделения укрепляют линию обороны на берегах Каховского водохранилища, сообщает «Общественное телевидение России».

Вооруженные Силы Украины не обнаружили слабостей в российской обороне. Об этом сообщает журнал The Economist. «ВСУ не смогли отыскать бреши в обороне ВС РФ. Этого не произошло», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, похоже, 10-й полк ВСУ до сих пор не находится в полной боевой готовности, вероятно, из-за того, что не была обнаружена уязвимость в российской обороне, которая бы позволила солдатам данного полка к атакующим действиям. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о тактике российских ВС РФ в отношении сдерживания контрнаступления ВСУ. При наступлении украинских солдат, российские военные применяют системы дистанционного минирования, отсекая украинскую группировку. Затем они наносят артиллерийский удар по новым позициям ВСУ, заставляя их отступать на минные поля. Также известно о том, что российские инженерно-саперные подразделения укрепляют линию обороны на берегах Каховского водохранилища, сообщает «Общественное телевидение России».