The Economist: ВСУ не нашли брешей в российской обороне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ по-прежнему не могут совладать с оборонительными рубежами ВС РФ, пишет The Economist Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы Украины не обнаружили слабостей в российской обороне. Об этом сообщает журнал The Economist.

«ВСУ не смогли отыскать бреши в обороне ВС РФ. Этого не произошло», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, похоже, 10-й полк ВСУ до сих пор не находится в полной боевой готовности, вероятно, из-за того, что не была обнаружена уязвимость в российской обороне, которая бы позволила солдатам данного полка к атакующим действиям.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о тактике российских ВС РФ в отношении сдерживания контрнаступления ВСУ. При наступлении украинских солдат, российские военные применяют системы дистанционного минирования, отсекая украинскую группировку. Затем они наносят артиллерийский удар по новым позициям ВСУ, заставляя их отступать на минные поля. Также известно о том, что российские инженерно-саперные подразделения укрепляют линию обороны на берегах Каховского водохранилища, сообщает «Общественное телевидение России».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные Силы Украины не обнаружили слабостей в российской обороне. Об этом сообщает журнал The Economist. «ВСУ не смогли отыскать бреши в обороне ВС РФ. Этого не произошло», — говорится в материале журнала. Там добавили, что, похоже, 10-й полк ВСУ до сих пор не находится в полной боевой готовности, вероятно, из-за того, что не была обнаружена уязвимость в российской обороне, которая бы позволила солдатам данного полка к атакующим действиям. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о тактике российских ВС РФ в отношении сдерживания контрнаступления ВСУ. При наступлении украинских солдат, российские военные применяют системы дистанционного минирования, отсекая украинскую группировку. Затем они наносят артиллерийский удар по новым позициям ВСУ, заставляя их отступать на минные поля. Также известно о том, что российские инженерно-саперные подразделения укрепляют линию обороны на берегах Каховского водохранилища, сообщает «Общественное телевидение России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...