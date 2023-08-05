Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ по сдерживанию контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: армия РФ сдерживает наступление ВСУ за счет дистанционного минирования

Российские военные применяют дистанционное минирование Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступают, российские военные применяют системы дистанционного минирования, отрезая украинскую группировку. После этого по новым позициям ВСУ наносится артиллерийский удар, заставляя их отступать на минные заграждения. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Когда бойцы ВСУ идут, проходят вперед, мы дистанционно минируем те участки, которые они прошли. Дальше начинается артиллерия, бьет по ним, они начинают отступать, а там мины. Для них это огромная проблема, они жалуются на это», — сказал Василий Дандыкин.

При этом украинские военные не могут оперативно разминировать заграждения, отрезающие их от позиций. «Дистанционные мины можем только мы разминировать, так как у нас есть карта. У них ее нет. Как говорится, таковы боевые действия», — уточнил военный эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с начала контрнаступления ВСУ Киев потерял более 43 тысяч солдат. Также ВСУ потеряли почти две тысячи танков, из которых больше 20 — немецкие Leopard. Тем временем советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев намерен предостеречь страны Запада от ложных ожиданий, которые формируют негативное восприятие от наступления.