В Киеве звучит воздушная тревога после удара по кораблю РФ в Керченском проливе

В украинской столице объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве была объявлена воздушная тревога после нападения на корабль РФ в Керченском проливе. Об сообщили в киевской городской государственной администрации (КГГА).
«В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале КГГА. Там добавили, что жителей города просят незамедлительно укрыться в местах гражданской защиты. Также воздушная тревога объявлена и в других областях Украины.
Ранее МИД РФ осудило украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе. В министерстве заявили, что все виновные будут привлечены к ответственности.
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