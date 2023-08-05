В Киеве звучит воздушная тревога после удара по кораблю РФ в Керченском проливе

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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
В украинской столице объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве была объявлена воздушная тревога после нападения на корабль РФ в Керченском проливе. Об сообщили в киевской городской государственной администрации (КГГА).

«В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале КГГА. Там добавили, что жителей города просят незамедлительно укрыться в местах гражданской защиты. Также воздушная тревога объявлена и в других областях Украины.

Ранее МИД РФ осудило украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе. В министерстве заявили, что все виновные будут привлечены к ответственности.

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В Киеве была объявлена воздушная тревога после нападения на корабль РФ в Керченском проливе. Об сообщили в киевской городской государственной администрации (КГГА). «В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале КГГА. Там добавили, что жителей города просят незамедлительно укрыться в местах гражданской защиты. Также воздушная тревога объявлена и в других областях Украины. Ранее МИД РФ осудило украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе. В министерстве заявили, что все виновные будут привлечены к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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