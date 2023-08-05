В Киеве звучит воздушная тревога после удара по кораблю РФ в Керченском проливе 05 августа 2023 в 20:23 Размер текста - 17 + В украинской столице объявлена воздушная тревога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве была объявлена воздушная тревога после нападения на корабль РФ в Керченском проливе. Об сообщили в киевской городской государственной администрации (КГГА). «В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале КГГА. Там добавили, что жителей города просят незамедлительно укрыться в местах гражданской защиты. Также воздушная тревога объявлена и в других областях Украины. Ранее МИД РФ осудило украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе. В министерстве заявили, что все виновные будут привлечены к ответственности. В Киеве была объявлена воздушная тревога после нападения на корабль РФ в Керченском проливе. Об сообщили в киевской городской государственной администрации (КГГА). «В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале КГГА. Там добавили, что жителей города просят незамедлительно укрыться в местах гражданской защиты. Также воздушная тревога объявлена и в других областях Украины. Ранее МИД РФ осудило украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе. В министерстве заявили, что все виновные будут привлечены к ответственности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям