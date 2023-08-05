МИД РФ: ударившие по российскому судну в Керченском проливе будут наказаны

В МИД РФ осудили удары ВСУ по российскому судну в Керченском проливе
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Виды Москвы. Москва , мид, министерство иностранных дел
РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна, заявили в МИД РФ Фото:

Россия осуждает украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе, все участники понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна в районе Керченского пролива», — сказала Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Она также отметила, что атакам на гражданские судна не может быть оправдания. Авторы и исполнители удара понесут наказание — подытожили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Танкер получил пробоину. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.

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Россия осуждает украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе, все участники понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна в районе Керченского пролива», — сказала Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Она также отметила, что атакам на гражданские судна не может быть оправдания. Авторы и исполнители удара понесут наказание — подытожили в ведомстве. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Танкер получил пробоину. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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