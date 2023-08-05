МИД РФ: ударившие по российскому судну в Керченском проливе будут наказаны

Россия осуждает украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе, все участники понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна в районе Керченского пролива», — сказала Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Она также отметила, что атакам на гражданские судна не может быть оправдания. Авторы и исполнители удара понесут наказание — подытожили в ведомстве.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Танкер получил пробоину. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
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