МИД РФ: ударившие по российскому судну в Керченском проливе будут наказаны В МИД РФ осудили удары ВСУ по российскому судну в Керченском проливе 05 августа 2023 в 20:12 Размер текста - 17 + РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна, заявили в МИД РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия осуждает украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе, все участники понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна в районе Керченского пролива», — сказала Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Она также отметила, что атакам на гражданские судна не может быть оправдания. Авторы и исполнители удара понесут наказание — подытожили в ведомстве. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Танкер получил пробоину. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии. Россия осуждает украинскую атаку на гражданское судно в Керченском проливе, все участники понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ решительно осуждает атаку Киевом гражданского судна в районе Керченского пролива», — сказала Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Она также отметила, что атакам на гражданские судна не может быть оправдания. Авторы и исполнители удара понесут наказание — подытожили в ведомстве. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Танкер получил пробоину. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям