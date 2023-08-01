По всей Украине объявили воздушную тревогу после ударов по «Москва-Сити»

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
В администрации попросили людей пройти в укрытия Фото:

В Киеве началась воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!», — написала Киевская городская администрация в своем telegram-канале. Там также призвали людей пройти в укрытия.

Позже в украинском telegram-канале «Украина онлайн» сообщили о воздушной тревоге по всей стране. Там отметили, что по всей территории Украины ракетная опасность.

Ранее сообщалось об атаке беспилотниками по Москве. URA.RU приводило сводку главных событий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры РФ, передает RT.

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В Киеве началась воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!», — написала Киевская городская администрация в своем telegram-канале. Там также призвали людей пройти в укрытия. Позже в украинском telegram-канале «Украина онлайн» сообщили о воздушной тревоге по всей стране. Там отметили, что по всей территории Украины ракетная опасность. Ранее сообщалось об атаке беспилотниками по Москве. URA.RU приводило сводку главных событий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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