Богомаз: в Брянской области сбиты два беспилотника ВСУ

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Беспилотники самолетного типа атаковали Брянскую область, следует из слов Александра Богомаза Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Карачевском районе (Брянская область) сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над Карачевским районом уничтожены два беспилотника самолетного типа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

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В Карачевском районе (Брянская область) сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над Карачевским районом уничтожены два беспилотника самолетного типа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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