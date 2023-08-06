Богомаз: в Брянской области сбиты два беспилотника ВСУ

Беспилотники самолетного типа атаковали Брянскую область, следует из слов Александра Богомаза
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Карачевском районе (Брянская область) сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над Карачевским районом уничтожены два беспилотника самолетного типа», — написал Александр Богомаз в своем
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