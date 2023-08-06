Богомаз: в Брянской области сбиты два беспилотника ВСУ

06 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Беспилотники самолетного типа атаковали Брянскую область, следует из слов Александра Богомаза Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Карачевском районе (Брянская область) сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над Карачевским районом уничтожены два беспилотника самолетного типа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . Он отметил, что никто не пострадал. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

В Карачевском районе (Брянская область) сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над Карачевским районом уничтожены два беспилотника самолетного типа», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы.