Kyiv Post: темпы поставок западной военной помощи Украине разочаровывают

06 августа 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Политика останавливает США и другие страны НАТО от предоставления военной помощи, считает Дэвид Дебатто Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто разочарован темпами поставок вооружения Украине. Об этом он написал в своей статье для Kyiv Post. «Я очень разочарован темпами и видами военной помощи, предоставляемой Украине», — заявил Дебатто в материале Kyiv Post. По его словам, США и другим странам НАТО для предоставления военной помощи Украине мешает политика, а не перспектива ядерного удара. Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев заявил URA.RU, что Запад снизил поставки военной техники Украине, так как Киев постоянно просит больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение. По его словам, Вашингтон поставляет ту технику, которой армия США уже не пользуется, однако даже с этого получает прибыль.

Агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто разочарован темпами поставок вооружения Украине. Об этом он написал в своей статье для Kyiv Post. «Я очень разочарован темпами и видами военной помощи, предоставляемой Украине», — заявил Дебатто в материале Kyiv Post. По его словам, США и другим странам НАТО для предоставления военной помощи Украине мешает политика, а не перспектива ядерного удара. Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев заявил URA.RU, что Запад снизил поставки военной техники Украине, так как Киев постоянно просит больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение. По его словам, Вашингтон поставляет ту технику, которой армия США уже не пользуется, однако даже с этого получает прибыль.