Kyiv Post: темпы поставок западной военной помощи Украине разочаровывают

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Политика останавливает США и другие страны НАТО от предоставления военной помощи, считает Дэвид Дебатто Фото:
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Агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто разочарован темпами поставок вооружения Украине. Об этом он написал в своей статье для Kyiv Post.

«Я очень разочарован темпами и видами военной помощи, предоставляемой Украине», — заявил Дебатто в материале Kyiv Post. По его словам, США и другим странам НАТО для предоставления военной помощи Украине мешает политика, а не перспектива ядерного удара.

Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев заявил URA.RU, что Запад снизил поставки военной техники Украине, так как Киев постоянно просит больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение. По его словам, Вашингтон поставляет ту технику, которой армия США уже не пользуется, однако даже с этого получает прибыль.

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Агент контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто разочарован темпами поставок вооружения Украине. Об этом он написал в своей статье для Kyiv Post. «Я очень разочарован темпами и видами военной помощи, предоставляемой Украине», — заявил Дебатто в материале Kyiv Post. По его словам, США и другим странам НАТО для предоставления военной помощи Украине мешает политика, а не перспектива ядерного удара. Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев заявил URA.RU, что Запад снизил поставки военной техники Украине, так как Киев постоянно просит больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение. По его словам, Вашингтон поставляет ту технику, которой армия США уже не пользуется, однако даже с этого получает прибыль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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