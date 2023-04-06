Военный эксперт объяснил, почему Запад снизил поставки оружия для Украины

Полковник запаса Хатылев: Украина зашла в тупик, требуя новую технику от Запада

07 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ не умеют обслуживать западные образцы техники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны снизили поставки военной техники Украине, поскольку Киев постоянно требует больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Пришло осознание, что сколько не поставляй, все мало со стороны Украины. Второе — сколько не поставляй, мы все уничтожим. Я прикладываю к этому, что они не умеют, не обслуживают, нужно ремонтировать. То, что они поставляют, это не первая категория [вооружений]. Они это не скрывают. Со складов откуда-то снятая техника непонятного качества», — сказал Сергей Хатылев. Полковник запаса подчеркнул, что Вашингтон поставляет Киеву ту технику, которой армия США уже давно не пользуется, но даже с этого получает прибыль. «Американцы практичные люди. Они весь хлам собирают, и его отдают. Они его списывают и за это получают деньги как за металлолом. А дальше на эти деньги заворачивают, закупают новое вооружение, оборудование», — уточнил он. После того как восточноевропейские страны отдадут все оружие советского происхождения Украине, им потребуется новое, но США будут продавать свои образцы техники в несколько раз дороже, подчеркнул Хатылев. «Они давят на страны Варшавского договора. Требуют отдавать все, что у них есть, истребители, танки, оружие, так как США им все привезут. Но по какой цене? В тысячу раз дороже. Теперь сознание приходит не от того, что они бывшие коммунисты и они Россию любят. Они просто пришли в ужас. Им придется в 1000 раз больше платить за самолеты, за корабль, за танк, за винтовку», — заключил военный эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны снизили поставки военной техники Украине, поскольку Киев постоянно требует больше, а Вооруженные силы страны не умеют обслуживать вооружение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Пришло осознание, что сколько не поставляй, все мало со стороны Украины. Второе — сколько не поставляй, мы все уничтожим. Я прикладываю к этому, что они не умеют, не обслуживают, нужно ремонтировать. То, что они поставляют, это не первая категория [вооружений]. Они это не скрывают. Со складов откуда-то снятая техника непонятного качества», — сказал Сергей Хатылев. Полковник запаса подчеркнул, что Вашингтон поставляет Киеву ту технику, которой армия США уже давно не пользуется, но даже с этого получает прибыль. «Американцы практичные люди. Они весь хлам собирают, и его отдают. Они его списывают и за это получают деньги как за металлолом. А дальше на эти деньги заворачивают, закупают новое вооружение, оборудование», — уточнил он. После того как восточноевропейские страны отдадут все оружие советского происхождения Украине, им потребуется новое, но США будут продавать свои образцы техники в несколько раз дороже, подчеркнул Хатылев. «Они давят на страны Варшавского договора. Требуют отдавать все, что у них есть, истребители, танки, оружие, так как США им все привезут. Но по какой цене? В тысячу раз дороже. Теперь сознание приходит не от того, что они бывшие коммунисты и они Россию любят. Они просто пришли в ужас. Им придется в 1000 раз больше платить за самолеты, за корабль, за танк, за винтовку», — заключил военный эксперт.