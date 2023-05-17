17 мая 2023

США отказались раскрывать новые подробности поставки F-16 Украине

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, stock
США хранят молчание по поставкам Киеву истребителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США отказались сообщать новую информацию о поставках Украине истребителей F-16, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«У меня сегодня нет новостей относительно F-16», — цитируют его РИА Новости. Так Салливан ответил на вопрос от СМИ о возможном изменении в планах по поставкам боевых самолетов Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». В феврале Салливан отказал Украине в поставках истребителей. По его мнению, Киеву нужны танки, а не самолеты.

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США отказались сообщать новую информацию о поставках Украине истребителей F-16, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «У меня сегодня нет новостей относительно F-16», — цитируют его РИА Новости. Так Салливан ответил на вопрос от СМИ о возможном изменении в планах по поставкам боевых самолетов Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». В феврале Салливан отказал Украине в поставках истребителей. По его мнению, Киеву нужны танки, а не самолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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