США отказались раскрывать новые подробности поставки F-16 Украине

США отказались сообщать новую информацию о поставках Украине истребителей F-16, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«У меня сегодня нет новостей относительно F-16», — цитируют его РИА Новости. Так Салливан ответил на вопрос от СМИ о возможном изменении в планах по поставкам боевых самолетов Украине.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». В феврале Салливан отказал Украине в поставках истребителей. По его мнению, Киеву нужны танки, а не самолеты.
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