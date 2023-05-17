США отказались раскрывать новые подробности поставки F-16 Украине 18 мая 2023 в 01:33 Размер текста - 17 + США хранят молчание по поставкам Киеву истребителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отказались сообщать новую информацию о поставках Украине истребителей F-16, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «У меня сегодня нет новостей относительно F-16», — цитируют его РИА Новости. Так Салливан ответил на вопрос от СМИ о возможном изменении в планах по поставкам боевых самолетов Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». В феврале Салливан отказал Украине в поставках истребителей. По его мнению, Киеву нужны танки, а не самолеты. США отказались сообщать новую информацию о поставках Украине истребителей F-16, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «У меня сегодня нет новостей относительно F-16», — цитируют его РИА Новости. Так Салливан ответил на вопрос от СМИ о возможном изменении в планах по поставкам боевых самолетов Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». В феврале Салливан отказал Украине в поставках истребителей. По его мнению, Киеву нужны танки, а не самолеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям