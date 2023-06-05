05 июня 2023

Белый дом: приоритетом военных поставок Украине останутся средства ПВО

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Поставки на Украину средств ПВО являются приоритетом для США, заявил Кирби Фото:
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Для США и их союзников средства ПВО остаются на первом месте в числе военных поставок в помощь Украине. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отметив, что они не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Их (ЗРК Patriot — прим. URA.RU) не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что поставки средств ПВО являются приоритетом», — сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывает дефицит боеприпасов для системы ПВО. В связи с внутренними разногласиями между странами Запада Украина рискует потерять контроль на воздушным пространством, пишет «Национальная служба новостей». В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский попросил власти Великобритании об усилении украинской системы ПВО, сообщает телеканал 360.

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Для США и их союзников средства ПВО остаются на первом месте в числе военных поставок в помощь Украине. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отметив, что они не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot. «Их (ЗРК Patriot — прим. URA.RU) не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что поставки средств ПВО являются приоритетом», — сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ВСУ испытывает дефицит боеприпасов для системы ПВО. В связи с внутренними разногласиями между странами Запада Украина рискует потерять контроль на воздушным пространством, пишет «Национальная служба новостей». В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский попросил власти Великобритании об усилении украинской системы ПВО, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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