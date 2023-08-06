Губернатор Моор поручил заняться строительством новой больницы в тюменском селе

07 августа 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Моор на выходных приезжал с рабочим визитом в Сладковский район Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заняться разработкой документации для строительства новой больницы в Сладковском районе. В своих соцсетях глава региона объяснил, что новый корпус позволит заменить старое 60-летнее здание. «Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание. Поэтому поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы, в котором будет комфортно как пациентам, так и врачам», — рассказал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор на выходных приехал в Сладковский район с рабочим визитом. Там он вручил награды лучшим работникам различных сфер. Также Моор передал подарки юным спортсменам, чьи достижения замечены уже на областном уровне.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заняться разработкой документации для строительства новой больницы в Сладковском районе. В своих соцсетях глава региона объяснил, что новый корпус позволит заменить старое 60-летнее здание. «Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание. Поэтому поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы, в котором будет комфортно как пациентам, так и врачам», — рассказал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор на выходных приехал в Сладковский район с рабочим визитом. Там он вручил награды лучшим работникам различных сфер. Также Моор передал подарки юным спортсменам, чьи достижения замечены уже на областном уровне.