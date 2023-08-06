06 августа 2023
05 августа 2023

Губернатор Моор поручил заняться строительством новой больницы в тюменском селе

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Моор на выходных приезжал с рабочим визитом в Сладковский район Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заняться разработкой документации для строительства новой больницы в Сладковском районе. В своих соцсетях глава региона объяснил, что новый корпус позволит заменить старое 60-летнее здание.

«Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание. Поэтому поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы, в котором будет комфортно как пациентам, так и врачам», — рассказал Моор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор на выходных приехал в Сладковский район с рабочим визитом. Там он вручил награды лучшим работникам различных сфер. Также Моор передал подарки юным спортсменам, чьи достижения замечены уже на областном уровне.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заняться разработкой документации для строительства новой больницы в Сладковском районе. В своих соцсетях глава региона объяснил, что новый корпус позволит заменить старое 60-летнее здание. «Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание. Поэтому поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы, в котором будет комфортно как пациентам, так и врачам», — рассказал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор на выходных приехал в Сладковский район с рабочим визитом. Там он вручил награды лучшим работникам различных сфер. Также Моор передал подарки юным спортсменам, чьи достижения замечены уже на областном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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