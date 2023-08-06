Губернатор Моор поручил заняться строительством новой больницы в тюменском селе

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заняться разработкой документации для строительства новой больницы в Сладковском районе. В своих соцсетях глава региона объяснил, что новый корпус позволит заменить старое 60-летнее здание.
«Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание. Поэтому поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы, в котором будет комфортно как пациентам, так и врачам», — рассказал Моор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор на выходных приехал в Сладковский район с рабочим визитом. Там он вручил награды лучшим работникам различных сфер. Также Моор передал подарки юным спортсменам, чьи достижения замечены уже на областном уровне.
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