Губернатор Тюменской области Александр Моор в Сладковском районе наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, — это труд и талант многих поколений наших земляков», — передал слова Александра Моора инфоцентр в telegram-канале. Губернатор Тюменской области наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ.
Помимо работящих жителей района, губернатор Моор наградил две пары в связи с юбилеем супружеской жизни. Он вручил супругам памятные медали и благодарственные письма.
Жители Сладковского района сегодня отмечают 100-летие муниципалитета. В честь этого глава региона приехал с рабочим визитом. Он посетил объекты здравоохранения, а позже присоединился к празднованию юбилея.
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