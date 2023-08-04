04 августа 2023

Губернатор Моор вручил награды работникам Сладковского района. Видео

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Сладковском районе наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, — это труд и талант многих поколений наших земляков», — передал слова Александра Моора инфоцентр в telegram-канале. Губернатор Тюменской области наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ.

Помимо работящих жителей района, губернатор Моор наградил две пары в связи с юбилеем супружеской жизни. Он вручил супругам памятные медали и благодарственные письма.

Жители Сладковского района сегодня отмечают 100-летие муниципалитета. В честь этого глава региона приехал с рабочим визитом. Он посетил объекты здравоохранения, а позже присоединился к празднованию юбилея.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в Сладковском районе наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, — это труд и талант многих поколений наших земляков», — передал слова Александра Моора инфоцентр в telegram-канале. Губернатор Тюменской области наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Помимо работящих жителей района, губернатор Моор наградил две пары в связи с юбилеем супружеской жизни. Он вручил супругам памятные медали и благодарственные письма. Жители Сладковского района сегодня отмечают 100-летие муниципалитета. В честь этого глава региона приехал с рабочим визитом. Он посетил объекты здравоохранения, а позже присоединился к празднованию юбилея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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