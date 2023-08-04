Губернатор Моор вручил награды работникам Сладковского района. Видео

05 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Александр Моор наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в Сладковском районе наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, — это труд и талант многих поколений наших земляков», — передал слова Александра Моора инфоцентр в telegram-канале. Губернатор Тюменской области наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Помимо работящих жителей района, губернатор Моор наградил две пары в связи с юбилеем супружеской жизни. Он вручил супругам памятные медали и благодарственные письма. Жители Сладковского района сегодня отмечают 100-летие муниципалитета. В честь этого глава региона приехал с рабочим визитом. Он посетил объекты здравоохранения, а позже присоединился к празднованию юбилея.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Сладковском районе наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В районе строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы. За последние пять лет больше 200 семей отметили новоселье. Все достижения и успехи, которыми славится Сладковский район, — это труд и талант многих поколений наших земляков», — передал слова Александра Моора инфоцентр в telegram-канале. Губернатор Тюменской области наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ. Помимо работящих жителей района, губернатор Моор наградил две пары в связи с юбилеем супружеской жизни. Он вручил супругам памятные медали и благодарственные письма. Жители Сладковского района сегодня отмечают 100-летие муниципалитета. В честь этого глава региона приехал с рабочим визитом. Он посетил объекты здравоохранения, а позже присоединился к празднованию юбилея.