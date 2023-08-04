Александр Моор подарил спортсменам брендированные футболки и сертификат на приобретение инвентаря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с юными теннисистами в Сладковском районе. Он подарил спортсменам комплекты брендированных футболок и сертификат на приобретение инвентаря. Об этом губернатор региона сообщил в социальных сетях.

«Сегодня был в Сладковском районе в рабочей поездке. Заглянул в гости к юным теннисистам. В местной спортшколе очень сильная секция по настольному теннису. Сладковские ребята неоднократно побеждали на областных соревнованиях, входят в региональную сборную. От имени правительства региона передал спортсменам комплекты брендированных футболок и сертификат на приобретение инвентаря», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области приехал в Сладковский район во время празднования его 100-летия, чтобы посетить объекты здравоохранения и спортивной инфраструктуры. После этого он отправился на празднования юбилея, где наградил работников сельского хозяйства, культуры и сферы ЖКХ.