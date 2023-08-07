Российский солдат выжил после попадания куска бомбы ВСУ в сердце

Минобороны РФ: в Белгороде врачи спасли военного, достав кусок снаряда ВСУ из сердца

08 августа 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Врачи из Западного военного округа экстренно спасли жизнь российского военнослужащего Фото: Анна Майорова © URA.RU Военные врачи из Западного военного округа в Белгороде спасли российского бойца, достав из его сердца осколок украинского снаряда. Самого солдата нельзя было транспортировать, однако оперативные действия медиков спасли ему жизнь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В одном из эвакуационных госпиталей Западной группировки войск военные врачи Западного военного округа экстренно спасли нетранспортабельного раненого военнослужащего. Из сердца раненого оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса», — уточнили в российском военном ведомстве. Хирург из группировки «Запад» рассказал ТАСС, что позже военный будет перенаправлен в центральный госпиталь для дальнейшего лечения. Также он поблагодарил своих коллег за оперативные действия, сохранившие жизнь российского солдата. Он уточнил, что врачи достали кусок снаряда из легочной артерии военнослужащего. Далее рана была зашита. До этого российский военкор Александр Сладков отмечал, что у раненого также был пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, затрудняющее дыхание — прим. URA.RU). Кроме того, у него было повреждение легкого, бедра и перелом кости.

Военные врачи из Западного военного округа в Белгороде спасли российского бойца, достав из его сердца осколок украинского снаряда. Самого солдата нельзя было транспортировать, однако оперативные действия медиков спасли ему жизнь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В одном из эвакуационных госпиталей Западной группировки войск военные врачи Западного военного округа экстренно спасли нетранспортабельного раненого военнослужащего. Из сердца раненого оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса», — уточнили в российском военном ведомстве. Хирург из группировки «Запад» рассказал ТАСС, что позже военный будет перенаправлен в центральный госпиталь для дальнейшего лечения. Также он поблагодарил своих коллег за оперативные действия, сохранившие жизнь российского солдата. Он уточнил, что врачи достали кусок снаряда из легочной артерии военнослужащего. Далее рана была зашита. До этого российский военкор Александр Сладков отмечал, что у раненого также был пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, затрудняющее дыхание — прим. URA.RU). Кроме того, у него было повреждение легкого, бедра и перелом кости.