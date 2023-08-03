Военкор Сладков: врачи спасли российского бойца с боеприпасом ВСУ в сердце

Военные врачи извлекли из сердца российского военнослужащего игольчатый боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Наши военные врачи снова отличились! Мой друг участвовал в извлечении украинского игольчатого боеприпаса из сердца раненого российского военного», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что у раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости. Сладков отметил работу военной медицины и профессионалов.
Ранее начальник Курганского госпиталя Владимир Семенов сообщил о переподготовке трех врачей и девяти медсестер по новой специальности для лечения участников специальной военной операции. Российские врачи ежедневно помогают военнослужащим Вооруженных сил РФ. Так, медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал уникальную методику помощи бойцам. Он создал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.