Военкор Сладков: врачи спасли российского бойца с боеприпасом ВСУ в сердце

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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, клиника, врач, больница, операционный светильник
У раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные врачи извлекли из сердца российского военнослужащего игольчатый боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

«Наши военные врачи снова отличились! Мой друг участвовал в извлечении украинского игольчатого боеприпаса из сердца раненого российского военного», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что у раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости. Сладков отметил работу военной медицины и профессионалов.

Ранее начальник Курганского госпиталя Владимир Семенов сообщил о переподготовке трех врачей и девяти медсестер по новой специальности для лечения участников специальной военной операции. Российские врачи ежедневно помогают военнослужащим Вооруженных сил РФ. Так, медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал уникальную методику помощи бойцам. Он создал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты.

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Военные врачи извлекли из сердца российского военнослужащего игольчатый боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. «Наши военные врачи снова отличились! Мой друг участвовал в извлечении украинского игольчатого боеприпаса из сердца раненого российского военного», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что у раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости. Сладков отметил работу военной медицины и профессионалов. Ранее начальник Курганского госпиталя Владимир Семенов сообщил о переподготовке трех врачей и девяти медсестер по новой специальности для лечения участников специальной военной операции. Российские врачи ежедневно помогают военнослужащим Вооруженных сил РФ. Так, медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал уникальную методику помощи бойцам. Он создал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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