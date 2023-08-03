Военкор Сладков: врачи спасли российского бойца с боеприпасом ВСУ в сердце 03 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + У раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные врачи извлекли из сердца российского военнослужащего игольчатый боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. «Наши военные врачи снова отличились! Мой друг участвовал в извлечении украинского игольчатого боеприпаса из сердца раненого российского военного», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что у раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости. Сладков отметил работу военной медицины и профессионалов. Ранее начальник Курганского госпиталя Владимир Семенов сообщил о переподготовке трех врачей и девяти медсестер по новой специальности для лечения участников специальной военной операции. Российские врачи ежедневно помогают военнослужащим Вооруженных сил РФ. Так, медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал уникальную методику помощи бойцам. Он создал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты. Военные врачи извлекли из сердца российского военнослужащего игольчатый боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. «Наши военные врачи снова отличились! Мой друг участвовал в извлечении украинского игольчатого боеприпаса из сердца раненого российского военного», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что у раненого обнаружили пневмоторакс, ранение легкого, бедра и перелом кости. Сладков отметил работу военной медицины и профессионалов. Ранее начальник Курганского госпиталя Владимир Семенов сообщил о переподготовке трех врачей и девяти медсестер по новой специальности для лечения участников специальной военной операции. Российские врачи ежедневно помогают военнослужащим Вооруженных сил РФ. Так, медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал уникальную методику помощи бойцам. Он создал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям